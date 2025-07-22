SinyallerBölümler
Rui Li

Price Action Trading

Rui Li
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 66%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
154
Kârla kapanan işlemler:
78 (50.64%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (49.35%)
En iyi işlem:
102.21 USD
En kötü işlem:
-47.04 USD
Brüt kâr:
1 020.05 USD (980 817 pips)
Brüt zarar:
-762.54 USD (680 119 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (40.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
217.22 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
58.05%
Maks. mevduat yükü:
20.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
120 (77.92%)
Satış işlemleri:
34 (22.08%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
1.67 USD
Ortalama kâr:
13.08 USD
Ortalama zarar:
-10.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-109.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-109.49 USD (11)
Aylık büyüme:
112.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.57 USD
Maksimum:
224.42 USD (96.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.29% (224.42 USD)
Varlığa göre:
17.95% (58.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 153
XAGUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 271
XAGUSDm -13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 301K
XAGUSDm -261
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +102.21 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +40.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -109.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

