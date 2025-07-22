- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
154
Kârla kapanan işlemler:
78 (50.64%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (49.35%)
En iyi işlem:
102.21 USD
En kötü işlem:
-47.04 USD
Brüt kâr:
1 020.05 USD (980 817 pips)
Brüt zarar:
-762.54 USD (680 119 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (40.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
217.22 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
58.05%
Maks. mevduat yükü:
20.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
120 (77.92%)
Satış işlemleri:
34 (22.08%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
1.67 USD
Ortalama kâr:
13.08 USD
Ortalama zarar:
-10.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-109.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-109.49 USD (11)
Aylık büyüme:
112.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.57 USD
Maksimum:
224.42 USD (96.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.29% (224.42 USD)
Varlığa göre:
17.95% (58.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|153
|XAGUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|271
|XAGUSDm
|-13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|301K
|XAGUSDm
|-261
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +102.21 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +40.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -109.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Eth & Gold
复制跟单请自行绑定信号链接
https://social-trading.club/strategy/110479077/a/t4cvo4cv?sharer=trader
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 399 USD
66%
0
0
USD
USD
583
USD
USD
13
0%
154
50%
58%
1.33
1.67
USD
USD
49%
1:200