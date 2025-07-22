SegnaliSezioni
Rui Li

Price Action Trading

Rui Li
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 399 USD al mese
crescita dal 2025 66%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
154
Profit Trade:
78 (50.64%)
Loss Trade:
76 (49.35%)
Best Trade:
102.21 USD
Worst Trade:
-47.04 USD
Profitto lordo:
1 020.05 USD (980 817 pips)
Perdita lorda:
-762.54 USD (680 119 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (40.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
217.22 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
58.05%
Massimo carico di deposito:
20.52%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
120 (77.92%)
Short Trade:
34 (22.08%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
1.67 USD
Profitto medio:
13.08 USD
Perdita media:
-10.03 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-109.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-109.49 USD (11)
Crescita mensile:
112.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.57 USD
Massimale:
224.42 USD (96.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.29% (224.42 USD)
Per equità:
17.95% (58.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 153
XAGUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 271
XAGUSDm -13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 301K
XAGUSDm -261
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +102.21 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +40.82 USD
Massima perdita consecutiva: -109.49 USD

Eth & Gold


复制跟单请自行绑定信号链接

https://social-trading.club/strategy/110479077/a/t4cvo4cv?sharer=trader

2025.09.23 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 02:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 02:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 08:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 03:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 00:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 06:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 06:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 00:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 07:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 10:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 04:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
