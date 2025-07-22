- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
154
Profit Trade:
78 (50.64%)
Loss Trade:
76 (49.35%)
Best Trade:
102.21 USD
Worst Trade:
-47.04 USD
Profitto lordo:
1 020.05 USD (980 817 pips)
Perdita lorda:
-762.54 USD (680 119 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (40.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
217.22 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
58.05%
Massimo carico di deposito:
20.52%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
120 (77.92%)
Short Trade:
34 (22.08%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
1.67 USD
Profitto medio:
13.08 USD
Perdita media:
-10.03 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-109.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-109.49 USD (11)
Crescita mensile:
112.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.57 USD
Massimale:
224.42 USD (96.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.29% (224.42 USD)
Per equità:
17.95% (58.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|153
|XAGUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|271
|XAGUSDm
|-13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|301K
|XAGUSDm
|-261
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +102.21 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +40.82 USD
Massima perdita consecutiva: -109.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Eth & Gold
复制跟单请自行绑定信号链接
https://social-trading.club/strategy/110479077/a/t4cvo4cv?sharer=trader
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
399USD al mese
66%
0
0
USD
USD
583
USD
USD
13
0%
154
50%
58%
1.33
1.67
USD
USD
49%
1:200