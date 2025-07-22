SignauxSections
Rui Li

Price Action Trading

Rui Li
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 399 USD par mois
croissance depuis 2025 66%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
152
Bénéfice trades:
77 (50.65%)
Perte trades:
75 (49.34%)
Meilleure transaction:
102.21 USD
Pire transaction:
-47.04 USD
Bénéfice brut:
1 017.35 USD (978 116 pips)
Perte brute:
-758.86 USD (676 440 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (40.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
217.22 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
58.05%
Charge de dépôt maximale:
20.52%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
1.15
Longs trades:
118 (77.63%)
Courts trades:
34 (22.37%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
1.70 USD
Bénéfice moyen:
13.21 USD
Perte moyenne:
-10.12 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-109.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-109.49 USD (11)
Croissance mensuelle:
79.99%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
94.57 USD
Maximal:
224.42 USD (96.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.29% (224.42 USD)
Par fonds propres:
17.95% (58.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 151
XAGUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 272
XAGUSDm -13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 302K
XAGUSDm -261
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +102.21 USD
Pire transaction: -47 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +40.82 USD
Perte consécutive maximale: -109.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Eth & Gold


复制跟单请自行绑定信号链接

https://social-trading.club/strategy/110479077/a/t4cvo4cv?sharer=trader

Aucun avis
2025.09.23 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 02:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 02:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 08:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 03:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 00:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 06:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 06:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 00:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 07:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 10:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 04:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
