Oleksandr Kryntsyglov

ALEX AlgoTrader

Oleksandr Kryntsyglov
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
1 / 0 USD
Ayda 53 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 60%
Weltrade-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
540
Kârla kapanan işlemler:
442 (81.85%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (18.15%)
En iyi işlem:
90.84 USD
En kötü işlem:
-18.66 USD
Brüt kâr:
2 947.07 USD (133 794 pips)
Brüt zarar:
-467.50 USD (29 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (176.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
187.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
92.43%
Maks. mevduat yükü:
8.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
49.36
Alış işlemleri:
223 (41.30%)
Satış işlemleri:
317 (58.70%)
Kâr faktörü:
6.30
Beklenen getiri:
4.59 USD
Ortalama kâr:
6.67 USD
Ortalama zarar:
-4.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-8.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.23 USD (5)
Aylık büyüme:
5.00%
Yıllık tahmin:
60.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
50.23 USD (0.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.92% (50.23 USD)
Varlığa göre:
6.80% (436.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 97
NZDJPY 82
USDJPY 82
USDCAD 76
USDCHF 73
NZDUSD 69
AUDUSD 61
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 572
NZDJPY 178
USDJPY 322
USDCAD 214
USDCHF 540
NZDUSD 357
AUDUSD 297
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 18K
NZDJPY 14K
USDJPY 15K
USDCAD 16K
USDCHF 14K
NZDUSD 14K
AUDUSD 13K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.84 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +176.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

This strategy operates on the H4 timeframe and focuses exclusively on a refined basket of 7 currency pairs: NZD/JPY, EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, and NZD/CAD. It has been running live on a real trading account for over three years, consistently applying the same rule-based methodology with a focus on stability, risk control, and performance durability across different market cycles.

Unlike broad-spectrum systems, this strategy concentrates on a carefully selected portfolio known for its liquidity and trend responsiveness. Each trade is initiated automatically by a custom-developed algorithm that evaluates market structure, momentum, and key price levels. The system is designed to avoid overtrading, opting instead for high-quality setups backed by historical validation and multi-year live testing.

Thanks to its proven live track record, this strategy offers a level of transparency and trust often lacking in short-term or experimental systems. Its risk management approach has been stress-tested through a variety of market conditions, providing followers with a well-balanced mix of robustness, consistency, and technical accuracy across some of the most actively traded pairs in the market.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ALEX AlgoTrader
Ayda 53 USD
60%
1
0
USD
6.6K
USD
22
100%
540
81%
92%
6.30
4.59
USD
7%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.