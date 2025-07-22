- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
540
Kârla kapanan işlemler:
442 (81.85%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (18.15%)
En iyi işlem:
90.84 USD
En kötü işlem:
-18.66 USD
Brüt kâr:
2 947.07 USD (133 794 pips)
Brüt zarar:
-467.50 USD (29 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (176.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
187.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
92.43%
Maks. mevduat yükü:
8.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
49.36
Alış işlemleri:
223 (41.30%)
Satış işlemleri:
317 (58.70%)
Kâr faktörü:
6.30
Beklenen getiri:
4.59 USD
Ortalama kâr:
6.67 USD
Ortalama zarar:
-4.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-8.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.23 USD (5)
Aylık büyüme:
5.00%
Yıllık tahmin:
60.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
50.23 USD (0.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.92% (50.23 USD)
Varlığa göre:
6.80% (436.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|97
|NZDJPY
|82
|USDJPY
|82
|USDCAD
|76
|USDCHF
|73
|NZDUSD
|69
|AUDUSD
|61
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|572
|NZDJPY
|178
|USDJPY
|322
|USDCAD
|214
|USDCHF
|540
|NZDUSD
|357
|AUDUSD
|297
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|18K
|NZDJPY
|14K
|USDJPY
|15K
|USDCAD
|16K
|USDCHF
|14K
|NZDUSD
|14K
|AUDUSD
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +90.84 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +176.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 8
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 301
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 15
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 16
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 29
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-Trade
|0.00 × 1
|
TheLiquidity-live
|0.00 × 1
|
SmartTradeCo-Real
|0.00 × 2
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
JMFinancial2-Live
|0.00 × 11
|
KOT-Live2
|0.00 × 48
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 2
|
XM.COM-AU-Real 20
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 12
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 165
This strategy operates on the H4 timeframe and focuses exclusively on a refined basket of 7 currency pairs: NZD/JPY, EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, and NZD/CAD. It has been running live on a real trading account for over three years, consistently applying the same rule-based methodology with a focus on stability, risk control, and performance durability across different market cycles.
Unlike broad-spectrum systems, this strategy concentrates on a carefully selected portfolio known for its liquidity and trend responsiveness. Each trade is initiated automatically by a custom-developed algorithm that evaluates market structure, momentum, and key price levels. The system is designed to avoid overtrading, opting instead for high-quality setups backed by historical validation and multi-year live testing.
Thanks to its proven live track record, this strategy offers a level of transparency and trust often lacking in short-term or experimental systems. Its risk management approach has been stress-tested through a variety of market conditions, providing followers with a well-balanced mix of robustness, consistency, and technical accuracy across some of the most actively traded pairs in the market.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 53 USD
60%
1
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
22
100%
540
81%
92%
6.30
4.59
USD
USD
7%
1:100