SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jie Sir
Jie Cao

Jie Sir

Jie Cao
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 29%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
310
Kârla kapanan işlemler:
118 (38.06%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (61.94%)
En iyi işlem:
746.42 USD
En kötü işlem:
-197.44 USD
Brüt kâr:
11 907.96 USD (2 137 497 pips)
Brüt zarar:
-9 890.07 USD (1 414 549 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (2 744.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 744.54 USD (13)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
97.77%
Maks. mevduat yükü:
4.43%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
185 (59.68%)
Satış işlemleri:
125 (40.32%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
6.51 USD
Ortalama kâr:
100.91 USD
Ortalama zarar:
-51.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-1 016.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 016.39 USD (18)
Aylık büyüme:
-14.17%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
321.44 USD
Maksimum:
2 121.50 USD (24.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.12% (2 121.50 USD)
Varlığa göre:
3.05% (112.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
JPN225 38
XTIUSD 36
XBRUSD 34
US30 33
GBPUSD 32
XAUUSD 32
GBPJPY 29
USDJPY 28
HK50 26
GER40 22
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
JPN225 -547
XTIUSD 30
XBRUSD 723
US30 439
GBPUSD -284
XAUUSD 825
GBPJPY -387
USDJPY -192
HK50 370
GER40 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
JPN225 114K
XTIUSD -18
XBRUSD 832
US30 197K
GBPUSD -1.9K
XAUUSD 25K
GBPJPY -6.7K
USDJPY -2.4K
HK50 107K
GER40 294K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +746.42 USD
En kötü işlem: -197 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +2 744.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 016.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 76
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.07.22 03:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 230 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Jie Sir
Ayda 300 USD
29%
0
0
USD
3.3K
USD
42
100%
310
38%
98%
1.20
6.51
USD
42%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.