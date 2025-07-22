SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Jie Sir
Jie Cao

Jie Sir

Jie Cao
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2024 29%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
310
Bénéfice trades:
118 (38.06%)
Perte trades:
192 (61.94%)
Meilleure transaction:
746.42 USD
Pire transaction:
-197.44 USD
Bénéfice brut:
11 907.96 USD (2 137 497 pips)
Perte brute:
-9 890.07 USD (1 414 549 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (2 744.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 744.54 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
97.77%
Charge de dépôt maximale:
4.43%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.95
Longs trades:
185 (59.68%)
Courts trades:
125 (40.32%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
6.51 USD
Bénéfice moyen:
100.91 USD
Perte moyenne:
-51.51 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-1 016.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 016.39 USD (18)
Croissance mensuelle:
-14.17%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
321.44 USD
Maximal:
2 121.50 USD (24.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.12% (2 121.50 USD)
Par fonds propres:
3.05% (112.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
JPN225 38
XTIUSD 36
XBRUSD 34
US30 33
GBPUSD 32
XAUUSD 32
GBPJPY 29
USDJPY 28
HK50 26
GER40 22
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
JPN225 -547
XTIUSD 30
XBRUSD 723
US30 439
GBPUSD -284
XAUUSD 825
GBPJPY -387
USDJPY -192
HK50 370
GER40 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
JPN225 114K
XTIUSD -18
XBRUSD 832
US30 197K
GBPUSD -1.9K
XAUUSD 25K
GBPJPY -6.7K
USDJPY -2.4K
HK50 107K
GER40 294K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +746.42 USD
Pire transaction: -197 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +2 744.54 USD
Perte consécutive maximale: -1 016.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 76
Aucun avis
2025.07.22 03:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 230 days of the signal's entire lifetime.
