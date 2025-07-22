- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
310
Profit Trade:
118 (38.06%)
Loss Trade:
192 (61.94%)
Best Trade:
746.42 USD
Worst Trade:
-197.44 USD
Profitto lordo:
11 907.96 USD (2 137 497 pips)
Perdita lorda:
-9 890.07 USD (1 414 549 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (2 744.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 744.54 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
97.77%
Massimo carico di deposito:
4.43%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
185 (59.68%)
Short Trade:
125 (40.32%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
6.51 USD
Profitto medio:
100.91 USD
Perdita media:
-51.51 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-1 016.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 016.39 USD (18)
Crescita mensile:
-14.17%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
321.44 USD
Massimale:
2 121.50 USD (24.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.12% (2 121.50 USD)
Per equità:
3.05% (112.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|JPN225
|38
|XTIUSD
|36
|XBRUSD
|34
|US30
|33
|GBPUSD
|32
|XAUUSD
|32
|GBPJPY
|29
|USDJPY
|28
|HK50
|26
|GER40
|22
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|JPN225
|-547
|XTIUSD
|30
|XBRUSD
|723
|US30
|439
|GBPUSD
|-284
|XAUUSD
|825
|GBPJPY
|-387
|USDJPY
|-192
|HK50
|370
|GER40
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|JPN225
|114K
|XTIUSD
|-18
|XBRUSD
|832
|US30
|197K
|GBPUSD
|-1.9K
|XAUUSD
|25K
|GBPJPY
|-6.7K
|USDJPY
|-2.4K
|HK50
|107K
|GER40
|294K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +746.42 USD
Worst Trade: -197 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +2 744.54 USD
Massima perdita consecutiva: -1 016.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 76
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
29%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
42
100%
310
38%
98%
1.20
6.51
USD
USD
42%
1:500