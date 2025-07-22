SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Jie Sir
Jie Cao

Jie Sir

Jie Cao
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2024 29%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
310
Profit Trade:
118 (38.06%)
Loss Trade:
192 (61.94%)
Best Trade:
746.42 USD
Worst Trade:
-197.44 USD
Profitto lordo:
11 907.96 USD (2 137 497 pips)
Perdita lorda:
-9 890.07 USD (1 414 549 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (2 744.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 744.54 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
97.77%
Massimo carico di deposito:
4.43%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
185 (59.68%)
Short Trade:
125 (40.32%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
6.51 USD
Profitto medio:
100.91 USD
Perdita media:
-51.51 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-1 016.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 016.39 USD (18)
Crescita mensile:
-14.17%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
321.44 USD
Massimale:
2 121.50 USD (24.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.12% (2 121.50 USD)
Per equità:
3.05% (112.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JPN225 38
XTIUSD 36
XBRUSD 34
US30 33
GBPUSD 32
XAUUSD 32
GBPJPY 29
USDJPY 28
HK50 26
GER40 22
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JPN225 -547
XTIUSD 30
XBRUSD 723
US30 439
GBPUSD -284
XAUUSD 825
GBPJPY -387
USDJPY -192
HK50 370
GER40 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JPN225 114K
XTIUSD -18
XBRUSD 832
US30 197K
GBPUSD -1.9K
XAUUSD 25K
GBPJPY -6.7K
USDJPY -2.4K
HK50 107K
GER40 294K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +746.42 USD
Worst Trade: -197 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +2 744.54 USD
Massima perdita consecutiva: -1 016.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 76
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.07.22 03:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 230 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Jie Sir
300USD al mese
29%
0
0
USD
3.3K
USD
42
100%
310
38%
98%
1.20
6.51
USD
42%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.