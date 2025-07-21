SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mastrade
Xin Xi Zhu

Mastrade

Xin Xi Zhu
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -25%
TradeMaxGlobal-Live9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
65 (46.76%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (53.24%)
En iyi işlem:
865.54 USD
En kötü işlem:
-793.00 USD
Brüt kâr:
5 759.19 USD (130 605 pips)
Brüt zarar:
-11 892.72 USD (271 322 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (946.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 315.69 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.21
Alım-satım etkinliği:
33.48%
Maks. mevduat yükü:
5.91%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
83 (59.71%)
Satış işlemleri:
56 (40.29%)
Kâr faktörü:
0.48
Beklenen getiri:
-44.13 USD
Ortalama kâr:
88.60 USD
Ortalama zarar:
-160.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 919.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 458.23 USD (5)
Aylık büyüme:
-16.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 133.53 USD
Maksimum:
6 632.29 USD (32.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.30% (6 632.29 USD)
Varlığa göre:
2.74% (98.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 20
XAUUSD 19
US30 16
EURCAD 12
USDJPY 11
EURJPY 10
BTCUSD 10
GBPAUD 9
GBPUSD 9
NAS100 9
GBPJPY 8
USDCAD 2
USDCHF 2
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -3.7K
XAUUSD -994
US30 101
EURCAD -870
USDJPY 1.1K
EURJPY -387
BTCUSD -87
GBPAUD -948
GBPUSD -1.4K
NAS100 -174
GBPJPY 959
USDCAD 3
USDCHF -4
NZDUSD 279
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -2.4K
XAUUSD -5.4K
US30 9.6K
EURCAD -795
USDJPY 2.8K
EURJPY 887
BTCUSD -118K
GBPAUD -1.8K
GBPUSD -1.4K
NAS100 -26K
GBPJPY 1.1K
USDCAD 196
USDCHF 43
NZDUSD 643
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +865.54 USD
En kötü işlem: -793 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +946.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 919.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 24
3.97 × 32
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.08 13:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 09:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mastrade
Ayda 30 USD
-25%
0
0
USD
20K
USD
18
0%
139
46%
33%
0.48
-44.13
USD
27%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.