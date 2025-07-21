- Crescita
Trade:
139
Profit Trade:
65 (46.76%)
Loss Trade:
74 (53.24%)
Best Trade:
865.54 USD
Worst Trade:
-793.00 USD
Profitto lordo:
5 759.19 USD (130 605 pips)
Perdita lorda:
-11 892.72 USD (271 322 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (946.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 315.69 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
33.48%
Massimo carico di deposito:
5.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.92
Long Trade:
83 (59.71%)
Short Trade:
56 (40.29%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-44.13 USD
Profitto medio:
88.60 USD
Perdita media:
-160.71 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 919.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 458.23 USD (5)
Crescita mensile:
-16.73%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 133.53 USD
Massimale:
6 632.29 USD (32.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.30% (6 632.29 USD)
Per equità:
2.74% (98.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|XAUUSD
|19
|US30
|16
|EURCAD
|12
|USDJPY
|11
|EURJPY
|10
|BTCUSD
|10
|GBPAUD
|9
|GBPUSD
|9
|NAS100
|9
|GBPJPY
|8
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-3.7K
|XAUUSD
|-994
|US30
|101
|EURCAD
|-870
|USDJPY
|1.1K
|EURJPY
|-387
|BTCUSD
|-87
|GBPAUD
|-948
|GBPUSD
|-1.4K
|NAS100
|-174
|GBPJPY
|959
|USDCAD
|3
|USDCHF
|-4
|NZDUSD
|279
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-2.4K
|XAUUSD
|-5.4K
|US30
|9.6K
|EURCAD
|-795
|USDJPY
|2.8K
|EURJPY
|887
|BTCUSD
|-118K
|GBPAUD
|-1.8K
|GBPUSD
|-1.4K
|NAS100
|-26K
|GBPJPY
|1.1K
|USDCAD
|196
|USDCHF
|43
|NZDUSD
|643
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +865.54 USD
Worst Trade: -793 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +946.18 USD
Massima perdita consecutiva: -1 919.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
XMGlobal-Real 24
|3.97 × 32
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-25%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
18
0%
139
46%
33%
0.48
-44.13
USD
USD
27%
1:500