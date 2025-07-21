SegnaliSezioni
Xin Xi Zhu

Mastrade

Xin Xi Zhu
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -25%
TradeMaxGlobal-Live9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
65 (46.76%)
Loss Trade:
74 (53.24%)
Best Trade:
865.54 USD
Worst Trade:
-793.00 USD
Profitto lordo:
5 759.19 USD (130 605 pips)
Perdita lorda:
-11 892.72 USD (271 322 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (946.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 315.69 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
33.48%
Massimo carico di deposito:
5.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.92
Long Trade:
83 (59.71%)
Short Trade:
56 (40.29%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-44.13 USD
Profitto medio:
88.60 USD
Perdita media:
-160.71 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 919.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 458.23 USD (5)
Crescita mensile:
-16.73%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 133.53 USD
Massimale:
6 632.29 USD (32.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.30% (6 632.29 USD)
Per equità:
2.74% (98.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 20
XAUUSD 19
US30 16
EURCAD 12
USDJPY 11
EURJPY 10
BTCUSD 10
GBPAUD 9
GBPUSD 9
NAS100 9
GBPJPY 8
USDCAD 2
USDCHF 2
NZDUSD 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -3.7K
XAUUSD -994
US30 101
EURCAD -870
USDJPY 1.1K
EURJPY -387
BTCUSD -87
GBPAUD -948
GBPUSD -1.4K
NAS100 -174
GBPJPY 959
USDCAD 3
USDCHF -4
NZDUSD 279
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -2.4K
XAUUSD -5.4K
US30 9.6K
EURCAD -795
USDJPY 2.8K
EURJPY 887
BTCUSD -118K
GBPAUD -1.8K
GBPUSD -1.4K
NAS100 -26K
GBPJPY 1.1K
USDCAD 196
USDCHF 43
NZDUSD 643
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +865.54 USD
Worst Trade: -793 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +946.18 USD
Massima perdita consecutiva: -1 919.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 24
3.97 × 32
Non ci sono recensioni
2025.08.08 13:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 09:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
