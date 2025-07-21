SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mastrade
Xin Xi Zhu

Mastrade

Xin Xi Zhu
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -25%
TradeMaxGlobal-Live9
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
139
Bénéfice trades:
65 (46.76%)
Perte trades:
74 (53.24%)
Meilleure transaction:
865.54 USD
Pire transaction:
-793.00 USD
Bénéfice brut:
5 759.19 USD (130 605 pips)
Perte brute:
-11 892.72 USD (271 322 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (946.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 315.69 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.21
Activité de trading:
32.39%
Charge de dépôt maximale:
5.91%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.92
Longs trades:
83 (59.71%)
Courts trades:
56 (40.29%)
Facteur de profit:
0.48
Rendement attendu:
-44.13 USD
Bénéfice moyen:
88.60 USD
Perte moyenne:
-160.71 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 919.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 458.23 USD (5)
Croissance mensuelle:
-16.73%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 133.53 USD
Maximal:
6 632.29 USD (32.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.30% (6 632.29 USD)
Par fonds propres:
2.74% (98.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 20
XAUUSD 19
US30 16
EURCAD 12
USDJPY 11
EURJPY 10
BTCUSD 10
GBPAUD 9
GBPUSD 9
NAS100 9
GBPJPY 8
USDCAD 2
USDCHF 2
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -3.7K
XAUUSD -994
US30 101
EURCAD -870
USDJPY 1.1K
EURJPY -387
BTCUSD -87
GBPAUD -948
GBPUSD -1.4K
NAS100 -174
GBPJPY 959
USDCAD 3
USDCHF -4
NZDUSD 279
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -2.4K
XAUUSD -5.4K
US30 9.6K
EURCAD -795
USDJPY 2.8K
EURJPY 887
BTCUSD -118K
GBPAUD -1.8K
GBPUSD -1.4K
NAS100 -26K
GBPJPY 1.1K
USDCAD 196
USDCHF 43
NZDUSD 643
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +865.54 USD
Pire transaction: -793 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +946.18 USD
Perte consécutive maximale: -1 919.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 24
3.97 × 32
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.08 13:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 09:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mastrade
30 USD par mois
-25%
0
0
USD
20K
USD
18
0%
139
46%
32%
0.48
-44.13
USD
27%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.