- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
128
Kârla kapanan işlemler:
74 (57.81%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (42.19%)
En iyi işlem:
152.66 USD
En kötü işlem:
-436.49 USD
Brüt kâr:
2 296.74 USD (14 290 pips)
Brüt zarar:
-3 047.70 USD (15 208 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (277.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
277.90 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
64.57%
Maks. mevduat yükü:
5.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
54 (42.19%)
Satış işlemleri:
74 (57.81%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-5.87 USD
Ortalama kâr:
31.04 USD
Ortalama zarar:
-56.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-123.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-727.54 USD (2)
Aylık büyüme:
-9.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
951.64 USD
Maksimum:
1 087.77 USD (17.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.89% (1 087.77 USD)
Varlığa göre:
14.71% (889.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|47
|EURUSD
|28
|USDJPY
|24
|USDCHF
|20
|GBPUSD
|9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|141
|EURUSD
|-441
|USDJPY
|86
|USDCHF
|-140
|GBPUSD
|-396
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|1.4K
|EURUSD
|-1.2K
|USDJPY
|1.2K
|USDCHF
|95
|GBPUSD
|-2.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +152.66 USD
En kötü işlem: -436 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +277.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -123.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
Exness-Real3
|0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
|0.11 × 9
ICMarketsSC-Live32
|0.11 × 9
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
ICMarketsSC-Live24
|0.57 × 23
Exness-Real17
|0.64 × 22
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 584
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
ICMarketsSC-Live20
|0.71 × 7
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
ICMarketsSC-Live05
|0.81 × 58
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
ICMarketsSC-Live23
|0.88 × 10764
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 721
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 423
ICMarketsSC-Live04
|0.95 × 127
ICMarketsSC-Live25
|0.97 × 4111
I am pleased to introduce my latest hybrid automated trading program. The program was originally designed to mix all of my trading strategies and currency pairs, and I will continue to update, improve, and add new strategies to the signals in order to balance the risks and bring sustainable returns.This signal mainly incorporates several of my range-bound trading programs. These programs usually have a higher win rate, but because the positions are closed relatively close, the returns might be lower compared to my other signals. I consider this to be a a lowest-rist and stable signal, allowing traders to assess their risk and follow accordingly.
