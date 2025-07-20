SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PrimeBalanceFX
Tsz Fung Wong

PrimeBalanceFX

Tsz Fung Wong
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -13%
ICMarketsSC-Live25
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
128
Kârla kapanan işlemler:
74 (57.81%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (42.19%)
En iyi işlem:
152.66 USD
En kötü işlem:
-436.49 USD
Brüt kâr:
2 296.74 USD (14 290 pips)
Brüt zarar:
-3 047.70 USD (15 208 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (277.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
277.90 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
64.57%
Maks. mevduat yükü:
5.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
54 (42.19%)
Satış işlemleri:
74 (57.81%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-5.87 USD
Ortalama kâr:
31.04 USD
Ortalama zarar:
-56.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-123.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-727.54 USD (2)
Aylık büyüme:
-9.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
951.64 USD
Maksimum:
1 087.77 USD (17.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.89% (1 087.77 USD)
Varlığa göre:
14.71% (889.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 47
EURUSD 28
USDJPY 24
USDCHF 20
GBPUSD 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 141
EURUSD -441
USDJPY 86
USDCHF -140
GBPUSD -396
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 1.4K
EURUSD -1.2K
USDJPY 1.2K
USDCHF 95
GBPUSD -2.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +152.66 USD
En kötü işlem: -436 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +277.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -123.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live32
0.11 × 9
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live24
0.57 × 23
Exness-Real17
0.64 × 22
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 584
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live20
0.71 × 7
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 58
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 10764
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 721
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 423
ICMarketsSC-Live04
0.95 × 127
ICMarketsSC-Live25
0.97 × 4111
83 daha fazla...
I am pleased to introduce my latest hybrid automated trading program. The program was originally designed to mix all of my trading strategies and currency pairs, and I will continue to update, improve, and add new strategies to the signals in order to balance the risks and bring sustainable returns.

This signal mainly incorporates several of my range-bound trading programs. These programs usually have a higher win rate, but because the positions are closed relatively close, the returns might be lower compared to my other signals. I consider this to be a a lowest-rist and stable signal, allowing traders to assess their risk and follow accordingly.



İnceleme yok
2025.08.06 03:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 03:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 02:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 14:30
Share of trading days is too low
2025.07.22 14:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.20 02:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 02:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 02:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.20 02:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.20 02:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PrimeBalanceFX
Ayda 30 USD
-13%
0
0
USD
5.2K
USD
10
100%
128
57%
65%
0.75
-5.87
USD
18%
1:400
Kopyala

