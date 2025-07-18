- Büyüme
İşlemler:
796
Kârla kapanan işlemler:
708 (88.94%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (11.06%)
En iyi işlem:
192.24 GBP
En kötü işlem:
-285.77 GBP
Brüt kâr:
7 397.14 GBP (109 783 pips)
Brüt zarar:
-4 048.44 GBP (93 623 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (74.44 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
966.51 GBP (15)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
95.73%
Maks. mevduat yükü:
49.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.72
Alış işlemleri:
415 (52.14%)
Satış işlemleri:
381 (47.86%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
4.21 GBP
Ortalama kâr:
10.45 GBP
Ortalama zarar:
-46.01 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-585.50 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-585.50 GBP (4)
Aylık büyüme:
15.41%
Yıllık tahmin:
186.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
156.70 GBP
Maksimum:
585.50 GBP (24.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.11% (585.50 GBP)
Varlığa göre:
43.60% (1 020.33 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|406
|EURUSD
|390
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|2.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|20K
|EURUSD
|-3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +192.24 GBP
En kötü işlem: -286 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +74.44 GBP
Maksimum ardışık zarar: -585.50 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live24
|0.41 × 17
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live04
|0.45 × 44
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 583
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live23
|0.84 × 10207
|
ICMarketsSC-Live26
|0.91 × 715
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 422
|
ICMarketsSC-Live25
|0.98 × 3748
|
Exness-Real
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|1.06 × 35
|
ICMarketsSC-Live18
|1.14 × 110
Points to read =>
- This signal running on my MT4 live with CFD account ;
- These signals are from technical indicators or EAs, delivered as it is ;
- Executions from GMT/BST timezone machines ;
- Spread bet (UK) accounts are different from CFD. To use this signal for SpreadBet use multiplier or as it is to get trades. Remember UK brokers offer low leverage, may demand more deposit to run similar trades.
- Min Deposit for spread bet (leverage 1:30) suggested £5000 for any GBPUSD, EURUSD or XAUUSD.
- Min Deposit for CFD for single currency/pair £1000/$1000/ €1000. increase accordingly for multiple pairs
Note: For SpreadBet(UK) /OCO (US) account change lot multiplier/size accordingly. profit/loss will be different for spread-bet/OCO account.
Disclaimer:
Past performance is no guarantee of future performance.
Subscribe to my signal under your responsibility.
To know more from author and other signals follow here
