Malleswara Rao Mandadapu

CFD Forex

Malleswara Rao Mandadapu
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 167%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
796
Kârla kapanan işlemler:
708 (88.94%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (11.06%)
En iyi işlem:
192.24 GBP
En kötü işlem:
-285.77 GBP
Brüt kâr:
7 397.14 GBP (109 783 pips)
Brüt zarar:
-4 048.44 GBP (93 623 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (74.44 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
966.51 GBP (15)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
95.73%
Maks. mevduat yükü:
49.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.72
Alış işlemleri:
415 (52.14%)
Satış işlemleri:
381 (47.86%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
4.21 GBP
Ortalama kâr:
10.45 GBP
Ortalama zarar:
-46.01 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-585.50 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-585.50 GBP (4)
Aylık büyüme:
15.41%
Yıllık tahmin:
186.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
156.70 GBP
Maksimum:
585.50 GBP (24.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.11% (585.50 GBP)
Varlığa göre:
43.60% (1 020.33 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 406
EURUSD 390
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.6K
EURUSD 2.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 20K
EURUSD -3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +192.24 GBP
En kötü işlem: -286 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +74.44 GBP
Maksimum ardışık zarar: -585.50 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live24
0.41 × 17
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
0.45 × 44
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
Exness-Real17
0.64 × 22
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 583
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live23
0.84 × 10207
ICMarketsSC-Live26
0.91 × 715
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 422
ICMarketsSC-Live25
0.98 × 3748
Exness-Real
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
1.06 × 35
ICMarketsSC-Live18
1.14 × 110
74 daha fazla...
Points to read =>
  • This signal running on my MT4 live with CFD account ;
  • These signals are from technical indicators or EAs, delivered as it is ;
  • Executions from GMT/BST timezone machines ;
  • Spread bet (UK) accounts are different from CFD. To use this signal for SpreadBet use multiplier or as it is to get trades. Remember UK brokers offer low leverage, may demand more deposit to run similar trades.
  • Min Deposit for spread bet (leverage 1:30) suggested £5000 for any GBPUSD, EURUSD or XAUUSD.
  • Min Deposit for CFD for single currency/pair £1000/$1000/ €1000. increase accordingly for multiple pairs

Note: For SpreadBet(UK) /OCO (US) account change lot multiplier/size accordingly. profit/loss will be different for spread-bet/OCO account.

Disclaimer:

Past performance is no guarantee of future performance.

Subscribe to my signal under your responsibility.

To know more from author and other signals follow here


İnceleme yok
2025.09.24 09:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 22:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 15:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 10:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 07:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 16:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 12:06
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 17:34
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 06:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 15:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 08:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 23:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CFD Forex
Ayda 40 USD
167%
0
0
USD
5.3K
GBP
17
100%
796
88%
96%
1.82
4.21
GBP
44%
1:500
