Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 4 ICMarketsEU-Live17 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live19 0.33 × 18 ICMarketsSC-Live24 0.41 × 17 VantageFXInternational-Live 2 0.43 × 7 ICMarketsSC-Live04 0.45 × 44 FXOpen-ECN Live Server 0.50 × 2 Exness-Real17 0.64 × 22 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.67 × 6 ICMarketsSC-Live16 0.67 × 583 ICMarketsSC-Live22 0.70 × 145 ICMarkets-Live22 0.73 × 226 EGMSecurities-Live 0.82 × 214 ICMarketsSC-Live23 0.84 × 10207 ICMarketsSC-Live26 0.91 × 715 Tickmill-Live09 0.92 × 38 ICMarketsSC-Live09 0.93 × 422 ICMarketsSC-Live25 0.98 × 3748 Exness-Real 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 1.06 × 35 ICMarketsSC-Live18 1.14 × 110 74 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya