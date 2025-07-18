SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CFD Forex
Malleswara Rao Mandadapu

CFD Forex

Malleswara Rao Mandadapu
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 167%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
786
Bénéfice trades:
698 (88.80%)
Perte trades:
88 (11.20%)
Meilleure transaction:
192.24 GBP
Pire transaction:
-285.77 GBP
Bénéfice brut:
7 389.08 GBP (108 990 pips)
Perte brute:
-4 048.44 GBP (93 623 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (74.44 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
966.51 GBP (15)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
95.73%
Charge de dépôt maximale:
49.61%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
5.71
Longs trades:
405 (51.53%)
Courts trades:
381 (48.47%)
Facteur de profit:
1.83
Rendement attendu:
4.25 GBP
Bénéfice moyen:
10.59 GBP
Perte moyenne:
-46.01 GBP
Pertes consécutives maximales:
4 (-585.50 GBP)
Perte consécutive maximale:
-585.50 GBP (4)
Croissance mensuelle:
15.53%
Prévision annuelle:
188.45%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
156.70 GBP
Maximal:
585.50 GBP (24.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.11% (585.50 GBP)
Par fonds propres:
43.60% (1 020.33 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 401
EURUSD 385
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.6K
EURUSD 2.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 19K
EURUSD -3.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +192.24 GBP
Pire transaction: -286 GBP
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +74.44 GBP
Perte consécutive maximale: -585.50 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live24
0.41 × 17
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
0.45 × 44
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
Exness-Real17
0.64 × 22
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 583
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live23
0.84 × 10207
ICMarketsSC-Live26
0.91 × 715
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 422
ICMarketsSC-Live25
0.98 × 3748
Exness-Real
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
1.06 × 35
ICMarketsSC-Live18
1.14 × 110
74 plus...
Points to read =>
  • This signal running on my MT4 live with CFD account ;
  • These signals are from technical indicators or EAs, delivered as it is ;
  • Executions from GMT/BST timezone machines ;
  • Spread bet (UK) accounts are different from CFD. To use this signal for SpreadBet use multiplier or as it is to get trades. Remember UK brokers offer low leverage, may demand more deposit to run similar trades.
  • Min Deposit for spread bet (leverage 1:30) suggested £5000 for any GBPUSD, EURUSD or XAUUSD.
  • Min Deposit for CFD for single currency/pair £1000/$1000/ €1000. increase accordingly for multiple pairs

Note: For SpreadBet(UK) /OCO (US) account change lot multiplier/size accordingly. profit/loss will be different for spread-bet/OCO account.

Disclaimer:

Past performance is no guarantee of future performance.

Subscribe to my signal under your responsibility.

To know more from author and other signals follow here


Aucun avis
2025.09.24 09:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 22:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 15:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 10:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 07:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 16:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 12:06
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 17:34
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 06:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 15:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 08:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 23:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
