İşlemler:
231
Kârla kapanan işlemler:
163 (70.56%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (29.44%)
En iyi işlem:
3 868.89 USD
En kötü işlem:
-1 214.36 USD
Brüt kâr:
29 998.69 USD (80 963 pips)
Brüt zarar:
-18 061.79 USD (59 710 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (1 364.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 710.89 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.65%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
14 gün
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
108 (46.75%)
Satış işlemleri:
123 (53.25%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
51.67 USD
Ortalama kâr:
184.04 USD
Ortalama zarar:
-265.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-2 684.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 872.68 USD (5)
Aylık büyüme:
2.42%
Yıllık tahmin:
29.32%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 206.34 USD (36.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.27% (6 206.34 USD)
Varlığa göre:
29.12% (6 388.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|49
|NZDUSD
|47
|NZDCAD
|43
|AUDUSD
|28
|EURGBP
|24
|AUDNZD
|17
|NZDJPY
|16
|AUDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2K
|NZDUSD
|3.3K
|NZDCAD
|2K
|AUDUSD
|1.4K
|EURGBP
|888
|AUDNZD
|200
|NZDJPY
|1.5K
|AUDJPY
|194
|GBPUSD
|-334
|GBPAUD
|822
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|2.3K
|NZDUSD
|2.8K
|NZDCAD
|8.3K
|AUDUSD
|-807
|EURGBP
|2.5K
|AUDNZD
|1K
|NZDJPY
|2.9K
|AUDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|-332
|GBPAUD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Swing Trader EA that runs for more than a year now. 100% Algo
İnceleme yok
