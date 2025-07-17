SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Enigma EA
Emir Revolledo

Enigma EA

Emir Revolledo
0 inceleme
Güvenilirlik
78 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 119%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
231
Kârla kapanan işlemler:
163 (70.56%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (29.44%)
En iyi işlem:
3 868.89 USD
En kötü işlem:
-1 214.36 USD
Brüt kâr:
29 998.69 USD (80 963 pips)
Brüt zarar:
-18 061.79 USD (59 710 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (1 364.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 710.89 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.65%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
14 gün
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
108 (46.75%)
Satış işlemleri:
123 (53.25%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
51.67 USD
Ortalama kâr:
184.04 USD
Ortalama zarar:
-265.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-2 684.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 872.68 USD (5)
Aylık büyüme:
2.42%
Yıllık tahmin:
29.32%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 206.34 USD (36.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.27% (6 206.34 USD)
Varlığa göre:
29.12% (6 388.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 49
NZDUSD 47
NZDCAD 43
AUDUSD 28
EURGBP 24
AUDNZD 17
NZDJPY 16
AUDJPY 3
GBPUSD 2
GBPAUD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 2K
NZDUSD 3.3K
NZDCAD 2K
AUDUSD 1.4K
EURGBP 888
AUDNZD 200
NZDJPY 1.5K
AUDJPY 194
GBPUSD -334
GBPAUD 822
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2.3K
NZDUSD 2.8K
NZDCAD 8.3K
AUDUSD -807
EURGBP 2.5K
AUDNZD 1K
NZDJPY 2.9K
AUDJPY 1.4K
GBPUSD -332
GBPAUD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 868.89 USD
En kötü işlem: -1 214 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 364.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 684.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Xlence-Real13
0.00 × 1
FXCESS-Live01
9.80 × 5
Swing Trader EA that runs for more than a year now. 100% Algo
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 3.09% of days out of 518 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.22 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 12:23
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 3.19% of days out of 470 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 11:52
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Enigma EA
Ayda 500 USD
119%
0
0
USD
22K
USD
78
90%
231
70%
100%
1.66
51.67
USD
36%
1:500
