Emir Revolledo

Enigma EA

Emir Revolledo
0 avis
Fiabilité
78 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2024 119%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
231
Bénéfice trades:
163 (70.56%)
Perte trades:
68 (29.44%)
Meilleure transaction:
3 868.89 USD
Pire transaction:
-1 214.36 USD
Bénéfice brut:
29 998.69 USD (80 963 pips)
Perte brute:
-18 061.79 USD (59 710 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (1 364.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 710.89 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.65%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
14 jours
Facteur de récupération:
1.92
Longs trades:
108 (46.75%)
Courts trades:
123 (53.25%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
51.67 USD
Bénéfice moyen:
184.04 USD
Perte moyenne:
-265.61 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-2 684.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 872.68 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.42%
Prévision annuelle:
29.32%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6 206.34 USD (36.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.27% (6 206.34 USD)
Par fonds propres:
29.12% (6 388.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 49
NZDUSD 47
NZDCAD 43
AUDUSD 28
EURGBP 24
AUDNZD 17
NZDJPY 16
AUDJPY 3
GBPUSD 2
GBPAUD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 2K
NZDUSD 3.3K
NZDCAD 2K
AUDUSD 1.4K
EURGBP 888
AUDNZD 200
NZDJPY 1.5K
AUDJPY 194
GBPUSD -334
GBPAUD 822
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 2.3K
NZDUSD 2.8K
NZDCAD 8.3K
AUDUSD -807
EURGBP 2.5K
AUDNZD 1K
NZDJPY 2.9K
AUDJPY 1.4K
GBPUSD -332
GBPAUD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 868.89 USD
Pire transaction: -1 214 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 364.03 USD
Perte consécutive maximale: -2 684.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Xlence-Real13
0.00 × 1
FXCESS-Live01
9.80 × 5
Swing Trader EA that runs for more than a year now. 100% Algo
Aucun avis
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 3.09% of days out of 518 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.22 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 12:23
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 3.19% of days out of 470 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 11:52
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
