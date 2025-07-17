- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
231
Profit Trade:
163 (70.56%)
Loss Trade:
68 (29.44%)
Best Trade:
3 868.89 USD
Worst Trade:
-1 214.36 USD
Profitto lordo:
29 998.69 USD (80 963 pips)
Perdita lorda:
-18 061.79 USD (59 710 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1 364.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 710.89 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.65%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 giorni
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
108 (46.75%)
Short Trade:
123 (53.25%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
51.67 USD
Profitto medio:
184.04 USD
Perdita media:
-265.61 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-2 684.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 872.68 USD (5)
Crescita mensile:
2.42%
Previsione annuale:
29.32%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 206.34 USD (36.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.27% (6 206.34 USD)
Per equità:
29.12% (6 388.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|49
|NZDUSD
|47
|NZDCAD
|43
|AUDUSD
|28
|EURGBP
|24
|AUDNZD
|17
|NZDJPY
|16
|AUDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2K
|NZDUSD
|3.3K
|NZDCAD
|2K
|AUDUSD
|1.4K
|EURGBP
|888
|AUDNZD
|200
|NZDJPY
|1.5K
|AUDJPY
|194
|GBPUSD
|-334
|GBPAUD
|822
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2.3K
|NZDUSD
|2.8K
|NZDCAD
|8.3K
|AUDUSD
|-807
|EURGBP
|2.5K
|AUDNZD
|1K
|NZDJPY
|2.9K
|AUDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|-332
|GBPAUD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 868.89 USD
Worst Trade: -1 214 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 364.03 USD
Massima perdita consecutiva: -2 684.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Xlence-Real13
|0.00 × 1
|
FXCESS-Live01
|9.80 × 5
Swing Trader EA that runs for more than a year now. 100% Algo
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
119%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
78
90%
231
70%
100%
1.66
51.67
USD
USD
36%
1:500