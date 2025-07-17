SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Enigma EA
Emir Revolledo

Enigma EA

Emir Revolledo
0 recensioni
Affidabilità
78 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2024 119%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
231
Profit Trade:
163 (70.56%)
Loss Trade:
68 (29.44%)
Best Trade:
3 868.89 USD
Worst Trade:
-1 214.36 USD
Profitto lordo:
29 998.69 USD (80 963 pips)
Perdita lorda:
-18 061.79 USD (59 710 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1 364.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 710.89 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.65%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 giorni
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
108 (46.75%)
Short Trade:
123 (53.25%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
51.67 USD
Profitto medio:
184.04 USD
Perdita media:
-265.61 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-2 684.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 872.68 USD (5)
Crescita mensile:
2.42%
Previsione annuale:
29.32%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 206.34 USD (36.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.27% (6 206.34 USD)
Per equità:
29.12% (6 388.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 49
NZDUSD 47
NZDCAD 43
AUDUSD 28
EURGBP 24
AUDNZD 17
NZDJPY 16
AUDJPY 3
GBPUSD 2
GBPAUD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 2K
NZDUSD 3.3K
NZDCAD 2K
AUDUSD 1.4K
EURGBP 888
AUDNZD 200
NZDJPY 1.5K
AUDJPY 194
GBPUSD -334
GBPAUD 822
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 2.3K
NZDUSD 2.8K
NZDCAD 8.3K
AUDUSD -807
EURGBP 2.5K
AUDNZD 1K
NZDJPY 2.9K
AUDJPY 1.4K
GBPUSD -332
GBPAUD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 868.89 USD
Worst Trade: -1 214 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 364.03 USD
Massima perdita consecutiva: -2 684.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Xlence-Real13
0.00 × 1
FXCESS-Live01
9.80 × 5
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Swing Trader EA that runs for more than a year now. 100% Algo
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 3.09% of days out of 518 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.22 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 12:23
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 3.19% of days out of 470 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 11:52
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Enigma EA
500USD al mese
119%
0
0
USD
22K
USD
78
90%
231
70%
100%
1.66
51.67
USD
36%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.