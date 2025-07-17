SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Giao Dich Ben Vung 1
Van Thu Bui

Giao Dich Ben Vung 1

Van Thu Bui
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
24 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (27.27%)
En iyi işlem:
2.90 USD
En kötü işlem:
-1.50 USD
Brüt kâr:
7.17 USD (868 pips)
Brüt zarar:
-8.05 USD (855 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (0.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.73 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
0.06%
Maks. mevduat yükü:
16.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
19 (57.58%)
Satış işlemleri:
14 (42.42%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
0.30 USD
Ortalama zarar:
-0.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.34 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.76 USD
Maksimum:
4.48 USD (3.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.59% (4.48 USD)
Varlığa göre:
1.79% (1.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 11
USDJPY 9
GBPUSD 8
AUDUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 0
USDJPY 2
GBPUSD -3
AUDUSD -1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 33
USDJPY 352
GBPUSD -259
AUDUSD -113
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.90 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +0.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 6
BCS-Real
0.00 × 3
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
NgelPartners-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 6
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
522 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 14:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 23:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.01 14:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 09:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.17 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Giao Dich Ben Vung 1
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
121
USD
6
100%
33
72%
0%
0.89
-0.03
USD
4%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.