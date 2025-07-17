- Büyüme
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
24 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (27.27%)
En iyi işlem:
2.90 USD
En kötü işlem:
-1.50 USD
Brüt kâr:
7.17 USD (868 pips)
Brüt zarar:
-8.05 USD (855 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (0.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.73 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
0.06%
Maks. mevduat yükü:
16.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
19 (57.58%)
Satış işlemleri:
14 (42.42%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
0.30 USD
Ortalama zarar:
-0.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.34 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.76 USD
Maksimum:
4.48 USD (3.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.59% (4.48 USD)
Varlığa göre:
1.79% (1.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|8
|AUDUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|0
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|-3
|AUDUSD
|-1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|33
|USDJPY
|352
|GBPUSD
|-259
|AUDUSD
|-113
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.90 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +0.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
BCS-Real
|0.00 × 3
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 5
|
AM-Live2
|0.00 × 6
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
