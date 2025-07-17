SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Giao Dich Ben Vung 1
Van Thu Bui

Giao Dich Ben Vung 1

Van Thu Bui
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
23 (71.87%)
Perte trades:
9 (28.13%)
Meilleure transaction:
2.90 USD
Pire transaction:
-1.50 USD
Bénéfice brut:
7.03 USD (848 pips)
Perte brute:
-8.05 USD (855 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (0.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4.73 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
0.06%
Charge de dépôt maximale:
16.01%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
-0.23
Longs trades:
18 (56.25%)
Courts trades:
14 (43.75%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.03 USD
Bénéfice moyen:
0.31 USD
Perte moyenne:
-0.89 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-3.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-3.34 USD (3)
Croissance mensuelle:
-1.18%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.76 USD
Maximal:
4.48 USD (3.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.59% (4.48 USD)
Par fonds propres:
1.79% (1.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 11
GBPUSD 8
USDJPY 8
AUDUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 0
GBPUSD -3
USDJPY 2
AUDUSD -1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 33
GBPUSD -259
USDJPY 332
AUDUSD -113
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.90 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +0.62 USD
Perte consécutive maximale: -3.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 6
BCS-Real
0.00 × 3
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
NgelPartners-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 6
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
522 plus...
Aucun avis
2025.09.25 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 14:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 23:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.01 14:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 09:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.17 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.