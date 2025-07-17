- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
24 (72.72%)
Loss Trade:
9 (27.27%)
Best Trade:
2.90 USD
Worst Trade:
-1.50 USD
Profitto lordo:
7.17 USD (868 pips)
Perdita lorda:
-8.05 USD (855 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (0.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.73 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
0.06%
Massimo carico di deposito:
16.01%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
19 (57.58%)
Short Trade:
14 (42.42%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
0.30 USD
Perdita media:
-0.89 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.34 USD (3)
Crescita mensile:
-1.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.76 USD
Massimale:
4.48 USD (3.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.59% (4.48 USD)
Per equità:
1.79% (1.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|8
|AUDUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|0
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|-3
|AUDUSD
|-1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|33
|USDJPY
|352
|GBPUSD
|-259
|AUDUSD
|-113
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.90 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +0.62 USD
Massima perdita consecutiva: -3.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
BCS-Real
|0.00 × 3
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 5
|
AM-Live2
|0.00 × 6
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
