Van Thu Bui

Giao Dich Ben Vung 1

Van Thu Bui
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
24 (72.72%)
Loss Trade:
9 (27.27%)
Best Trade:
2.90 USD
Worst Trade:
-1.50 USD
Profitto lordo:
7.17 USD (868 pips)
Perdita lorda:
-8.05 USD (855 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (0.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.73 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
0.06%
Massimo carico di deposito:
16.01%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
19 (57.58%)
Short Trade:
14 (42.42%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
0.30 USD
Perdita media:
-0.89 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.34 USD (3)
Crescita mensile:
-1.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.76 USD
Massimale:
4.48 USD (3.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.59% (4.48 USD)
Per equità:
1.79% (1.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 11
USDJPY 9
GBPUSD 8
AUDUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 0
USDJPY 2
GBPUSD -3
AUDUSD -1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 33
USDJPY 352
GBPUSD -259
AUDUSD -113
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.90 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +0.62 USD
Massima perdita consecutiva: -3.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 6
BCS-Real
0.00 × 3
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
NgelPartners-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 6
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 14:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 23:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.01 14:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 09:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.17 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.