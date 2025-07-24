SinyallerBölümler
Роман Романов

TradingBRN

Роман Романов
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 81%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
75 (98.68%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (1.32%)
En iyi işlem:
15.00 USD
En kötü işlem:
-0.15 USD
Brüt kâr:
139.12 USD (1 400 pips)
Brüt zarar:
-0.15 USD (18 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (114.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.00 USD (69)
Sharpe oranı:
0.67
Alım-satım etkinliği:
88.42%
Maks. mevduat yükü:
3.55%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
926.47
Alış işlemleri:
38 (50.00%)
Satış işlemleri:
38 (50.00%)
Kâr faktörü:
927.47
Beklenen getiri:
1.83 USD
Ortalama kâr:
1.85 USD
Ortalama zarar:
-0.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.15 USD (1)
Aylık büyüme:
24.73%
Yıllık tahmin:
300.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.15 USD (0.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.07% (0.15 USD)
Varlığa göre:
24.47% (52.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BRNCash 72
BRN 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BRNCash 115
BRN 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BRNCash 1.2K
BRN 247
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 69
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +114.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT4 Market Real Server
0.13 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 73
В основе сигнала TradingBRN лежит торговая система "Стратегия торговли на BRN", разработанная 27 сентября 2021г.
Торговым инструментом сигнала является Brent Crude Oil Cash (BRNCash), который бесконечен во времени и по нему не производится ежемесячная экспирация.
Торговля BRNCash доступна в том числе через терминал Libertex.
Зарегистрироваться в Libertex можно по ссылке: https://go.libertex-affiliates.com/visit/?bta=69790&nci=22455
Ссылка для резидентов РФ и РБ: https://libertex-fxclub.fxclub.app/goto/raf2?rid=1196295

İnceleme yok
2025.09.19 11:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 18:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 19:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 13:13
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.25 08:06
Share of trading days is too low
2025.07.25 07:07
Share of trading days is too low
2025.07.24 18:20
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 11.76% of days out of the 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 07:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.16 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.16 13:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.16 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.16 13:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
