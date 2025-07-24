SegnaliSezioni
Роман Романов

TradingBRN

Роман Романов
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 81%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
75 (98.68%)
Loss Trade:
1 (1.32%)
Best Trade:
15.00 USD
Worst Trade:
-0.15 USD
Profitto lordo:
139.12 USD (1 400 pips)
Perdita lorda:
-0.15 USD (18 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (114.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.00 USD (69)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
88.42%
Massimo carico di deposito:
3.55%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
926.47
Long Trade:
38 (50.00%)
Short Trade:
38 (50.00%)
Fattore di profitto:
927.47
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
1.85 USD
Perdita media:
-0.15 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.15 USD (1)
Crescita mensile:
28.19%
Previsione annuale:
342.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.15 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.07% (0.15 USD)
Per equità:
24.47% (52.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BRNCash 72
BRN 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BRNCash 115
BRN 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BRNCash 1.2K
BRN 247
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 69
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +114.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClub-MT4 Market Real Server
0.13 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 73
В основе сигнала TradingBRN лежит торговая система "Стратегия торговли на BRN", разработанная 27 сентября 2021г.
Торговым инструментом сигнала является Brent Crude Oil Cash (BRNCash), который бесконечен во времени и по нему не производится ежемесячная экспирация.
Торговля BRNCash доступна в том числе через терминал Libertex.
Зарегистрироваться в Libertex можно по ссылке: https://go.libertex-affiliates.com/visit/?bta=69790&nci=22455
Ссылка для резидентов РФ и РБ: https://libertex-fxclub.fxclub.app/goto/raf2?rid=1196295

2025.09.19 11:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 18:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 19:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 13:13
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.25 08:06
Share of trading days is too low
2025.07.25 07:07
Share of trading days is too low
2025.07.24 18:20
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 11.76% of days out of the 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 07:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.16 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.16 13:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.16 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.16 13:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
