|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BRNCash
|72
|BRN
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BRNCash
|115
|BRN
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BRNCash
|1.2K
|BRN
|247
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.13 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 73
В основе сигнала TradingBRN лежит торговая система "Стратегия торговли на BRN", разработанная 27 сентября 2021г.
Торговым инструментом сигнала является Brent Crude Oil Cash (BRNCash), который бесконечен во времени и по нему не производится ежемесячная экспирация.
Торговля BRNCash доступна в том числе через терминал Libertex.
Зарегистрироваться в Libertex можно по ссылке: https://go.libertex-affiliates.com/visit/?bta=69790&nci=22455
Ссылка для резидентов РФ и РБ: https://libertex-fxclub.fxclub.app/goto/raf2?rid=1196295
