Adul Tanthuvanit

GoldTScalping 2

Adul Tanthuvanit
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
44 (86.27%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (13.73%)
En iyi işlem:
6.64 USD
En kötü işlem:
-22.32 USD
Brüt kâr:
203.40 USD (10 457 pips)
Brüt zarar:
-146.00 USD (7 251 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (111.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
111.94 USD (24)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
1.22%
Maks. mevduat yükü:
3.24%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
32 (62.75%)
Satış işlemleri:
19 (37.25%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.13 USD
Ortalama kâr:
4.62 USD
Ortalama zarar:
-20.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-42.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.64 USD (2)
Aylık büyüme:
18.97%
Yıllık tahmin:
230.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
86.78 USD
Maksimum:
86.78 USD (17.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.36% (86.78 USD)
Varlığa göre:
4.43% (20.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 57
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.64 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +111.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 26
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ICMarketsSC-Live25
3.31 × 568
ICMarketsSC-Live26
3.33 × 291
ICMarketsSC-Live23
3.58 × 1897
ICMarketsEU-Live17
3.92 × 13
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
4.25 × 8
Exness-Real17
4.67 × 3
Exness-Real29
5.38 × 8
ICMarketsSC-Live05
5.67 × 3
AnzoCapital-Live
7.43 × 14
RoboForex-ECN
7.73 × 15
AdmiralMarkets-Live3
8.00 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
9.21 × 126
Pepperstone-Demo01
9.38 × 79
16 daha fazla...
Gold Trend Scalping v5.1
İnceleme yok
2025.09.17 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 05:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 09:02
Share of trading days is too low
2025.07.16 08:02
Share of trading days is too low
2025.07.16 04:36
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 12.12% of days out of the 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 04:36
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.16 04:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.16 04:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
