İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
44 (86.27%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (13.73%)
En iyi işlem:
6.64 USD
En kötü işlem:
-22.32 USD
Brüt kâr:
203.40 USD (10 457 pips)
Brüt zarar:
-146.00 USD (7 251 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (111.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
111.94 USD (24)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
1.22%
Maks. mevduat yükü:
3.24%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
32 (62.75%)
Satış işlemleri:
19 (37.25%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.13 USD
Ortalama kâr:
4.62 USD
Ortalama zarar:
-20.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-42.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.64 USD (2)
Aylık büyüme:
18.97%
Yıllık tahmin:
230.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
86.78 USD
Maksimum:
86.78 USD (17.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.36% (86.78 USD)
Varlığa göre:
4.43% (20.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|57
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.64 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +111.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 26
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|2.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|3.31 × 568
|
ICMarketsSC-Live26
|3.33 × 291
|
ICMarketsSC-Live23
|3.58 × 1897
|
ICMarketsEU-Live17
|3.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|3.95 × 128
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.25 × 8
|
Exness-Real17
|4.67 × 3
|
Exness-Real29
|5.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|5.67 × 3
|
AnzoCapital-Live
|7.43 × 14
|
RoboForex-ECN
|7.73 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|8.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN
|9.21 × 126
|
Pepperstone-Demo01
|9.38 × 79
