- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
44 (86.27%)
Loss Trade:
7 (13.73%)
Best Trade:
6.64 USD
Worst Trade:
-22.32 USD
Profitto lordo:
203.40 USD (10 457 pips)
Perdita lorda:
-146.00 USD (7 251 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (111.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
111.94 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
1.22%
Massimo carico di deposito:
3.24%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
32 (62.75%)
Short Trade:
19 (37.25%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.13 USD
Profitto medio:
4.62 USD
Perdita media:
-20.86 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-42.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.64 USD (2)
Crescita mensile:
18.97%
Previsione annuale:
230.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
86.78 USD
Massimale:
86.78 USD (17.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.36% (86.78 USD)
Per equità:
4.43% (20.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|57
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.64 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +111.94 USD
Massima perdita consecutiva: -42.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 26
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|2.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|3.31 × 568
|
ICMarketsSC-Live26
|3.33 × 291
|
ICMarketsSC-Live23
|3.58 × 1897
|
ICMarketsEU-Live17
|3.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|3.95 × 128
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.25 × 8
|
Exness-Real17
|4.67 × 3
|
Exness-Real29
|5.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|5.67 × 3
|
AnzoCapital-Live
|7.43 × 14
|
RoboForex-ECN
|7.73 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|8.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN
|9.21 × 126
|
Pepperstone-Demo01
|9.38 × 79
16 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Gold Trend Scalping v5.1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
557
USD
USD
11
100%
51
86%
1%
1.39
1.13
USD
USD
17%
1:500