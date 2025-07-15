SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XvB1
Oleksii Rohozhnikov

XvB1

Oleksii Rohozhnikov
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 37 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -35%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
320
Kârla kapanan işlemler:
198 (61.87%)
Zararla kapanan işlemler:
122 (38.13%)
En iyi işlem:
13.95 USD
En kötü işlem:
-54.60 USD
Brüt kâr:
279.56 USD (430 622 pips)
Brüt zarar:
-452.43 USD (504 727 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (75.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.96 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
8.53%
Maks. mevduat yükü:
59.99%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.64
Alış işlemleri:
263 (82.19%)
Satış işlemleri:
57 (17.81%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-0.54 USD
Ortalama kâr:
1.41 USD
Ortalama zarar:
-3.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-134.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-134.68 USD (13)
Aylık büyüme:
26.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
269.48 USD
Maksimum:
269.48 USD (54.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.13% (269.48 USD)
Varlığa göre:
33.95% (126.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 166
XAUUSD 88
BTCUSD 63
USTEC 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -119
XAUUSD 31
BTCUSD -8
USTEC -77
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -2.4K
XAUUSD 3.8K
BTCUSD -70K
USTEC -5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.95 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +75.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -134.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 1783
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.23 × 709
ICMarketsSC-Live25
1.26 × 350
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 317
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live16
1.83 × 103
Exness-Real9
1.89 × 226
40 daha fazla...
vUC1
İnceleme yok
2025.09.17 06:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 19:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.21 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 16:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.15 16:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XvB1
Ayda 37 USD
-35%
0
0
USD
316
USD
11
100%
320
61%
9%
0.61
-0.54
USD
55%
1:500
