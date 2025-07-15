- Büyüme
İşlemler:
320
Kârla kapanan işlemler:
198 (61.87%)
Zararla kapanan işlemler:
122 (38.13%)
En iyi işlem:
13.95 USD
En kötü işlem:
-54.60 USD
Brüt kâr:
279.56 USD (430 622 pips)
Brüt zarar:
-452.43 USD (504 727 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (75.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.96 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
8.53%
Maks. mevduat yükü:
59.99%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.64
Alış işlemleri:
263 (82.19%)
Satış işlemleri:
57 (17.81%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-0.54 USD
Ortalama kâr:
1.41 USD
Ortalama zarar:
-3.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-134.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-134.68 USD (13)
Aylık büyüme:
26.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
269.48 USD
Maksimum:
269.48 USD (54.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.13% (269.48 USD)
Varlığa göre:
33.95% (126.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|166
|XAUUSD
|88
|BTCUSD
|63
|USTEC
|3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-119
|XAUUSD
|31
|BTCUSD
|-8
|USTEC
|-77
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-2.4K
|XAUUSD
|3.8K
|BTCUSD
|-70K
|USTEC
|-5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.95 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +75.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -134.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
