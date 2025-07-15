- Crescita
Trade:
320
Profit Trade:
198 (61.87%)
Loss Trade:
122 (38.13%)
Best Trade:
13.95 USD
Worst Trade:
-54.60 USD
Profitto lordo:
279.56 USD (430 622 pips)
Perdita lorda:
-452.43 USD (504 727 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (75.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.96 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
8.53%
Massimo carico di deposito:
59.99%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.64
Long Trade:
263 (82.19%)
Short Trade:
57 (17.81%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-0.54 USD
Profitto medio:
1.41 USD
Perdita media:
-3.71 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-134.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-134.68 USD (13)
Crescita mensile:
26.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
269.48 USD
Massimale:
269.48 USD (54.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.13% (269.48 USD)
Per equità:
33.95% (126.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|166
|XAUUSD
|88
|BTCUSD
|63
|USTEC
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-119
|XAUUSD
|31
|BTCUSD
|-8
|USTEC
|-77
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-2.4K
|XAUUSD
|3.8K
|BTCUSD
|-70K
|USTEC
|-5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.95 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +75.96 USD
Massima perdita consecutiva: -134.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.96 × 1783
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
RoboForex-ECN-2
|1.23 × 709
|
ICMarketsSC-Live25
|1.26 × 350
|
ICMarketsSC-Live24
|1.26 × 317
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
ICMarketsSC-Live16
|1.83 × 103
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
40 più
vUC1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
37USD al mese
-35%
0
0
USD
USD
316
USD
USD
11
100%
320
61%
9%
0.61
-0.54
USD
USD
55%
1:500