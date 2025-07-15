SegnaliSezioni
Oleksii Rohozhnikov

XvB1

Oleksii Rohozhnikov
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 37 USD al mese
crescita dal 2025 -35%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
320
Profit Trade:
198 (61.87%)
Loss Trade:
122 (38.13%)
Best Trade:
13.95 USD
Worst Trade:
-54.60 USD
Profitto lordo:
279.56 USD (430 622 pips)
Perdita lorda:
-452.43 USD (504 727 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (75.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.96 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
8.53%
Massimo carico di deposito:
59.99%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.64
Long Trade:
263 (82.19%)
Short Trade:
57 (17.81%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-0.54 USD
Profitto medio:
1.41 USD
Perdita media:
-3.71 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-134.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-134.68 USD (13)
Crescita mensile:
26.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
269.48 USD
Massimale:
269.48 USD (54.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.13% (269.48 USD)
Per equità:
33.95% (126.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 166
XAUUSD 88
BTCUSD 63
USTEC 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -119
XAUUSD 31
BTCUSD -8
USTEC -77
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -2.4K
XAUUSD 3.8K
BTCUSD -70K
USTEC -5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.95 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +75.96 USD
Massima perdita consecutiva: -134.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 1783
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.23 × 709
ICMarketsSC-Live25
1.26 × 350
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 317
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live16
1.83 × 103
Exness-Real9
1.89 × 226
40 più
vUC1
Non ci sono recensioni
2025.09.17 06:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 19:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.21 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 16:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.15 16:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.