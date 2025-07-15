SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / XvB1
Oleksii Rohozhnikov

XvB1

Oleksii Rohozhnikov
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 37 USD par mois
croissance depuis 2025 -35%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
320
Bénéfice trades:
198 (61.87%)
Perte trades:
122 (38.13%)
Meilleure transaction:
13.95 USD
Pire transaction:
-54.60 USD
Bénéfice brut:
279.56 USD (430 622 pips)
Perte brute:
-452.43 USD (504 727 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (75.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
75.96 USD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
8.53%
Charge de dépôt maximale:
59.99%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.64
Longs trades:
263 (82.19%)
Courts trades:
57 (17.81%)
Facteur de profit:
0.62
Rendement attendu:
-0.54 USD
Bénéfice moyen:
1.41 USD
Perte moyenne:
-3.71 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-134.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-134.68 USD (13)
Croissance mensuelle:
28.34%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
269.48 USD
Maximal:
269.48 USD (54.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.13% (269.48 USD)
Par fonds propres:
33.95% (126.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 166
XAUUSD 88
BTCUSD 63
USTEC 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -119
XAUUSD 31
BTCUSD -8
USTEC -77
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -2.4K
XAUUSD 3.8K
BTCUSD -70K
USTEC -5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.95 USD
Pire transaction: -55 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +75.96 USD
Perte consécutive maximale: -134.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 1781
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.23 × 709
ICMarketsSC-Live25
1.26 × 350
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 317
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live16
1.83 × 103
Exness-Real9
1.89 × 226
40 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
vUC1
Aucun avis
2025.09.17 06:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 19:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.21 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 16:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.15 16:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XvB1
37 USD par mois
-35%
0
0
USD
316
USD
11
100%
320
61%
9%
0.61
-0.54
USD
55%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.