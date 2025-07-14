ChalkDraw ile Forex’te Patlayıcı Kazançları Açığa Çıkarın: Yapay Zeka Destekli Ticaret Sadece 3 Haftada! (Başlangıç Mevduatı 30 USD, Büyüme: 29.07.2025 itibarıyla %41,55)

ChalkDraw’ın Gücünü Keşfedin

ChalkDraw, forex piyasasını hassasiyet ve karlılıkla fethetmek için tasarlanmış yenilikçi bir Uzman Danışman (EA)dır. Gelişmiş yapay zeka teknolojisi ve Bollinger Bantları, Parabolik SAR ve RSI gibi teknik göstergelerin bir kombinasyonunu kullanarak, ChalkDraw çoklu zaman dilimi analizi (M1-H4) ile yüksek olasılıklı işlemleri belirler. Dinamik grid stratejisi, 1-3 grid seviyesi ile 1.3x lot ilerlemesini (başlangıç lotu olarak muhafazakar 0.01’den başlayarak) içerir; isteğe bağlı martingale stratejisi ile desteklenir ve drawdown limitleri, sermaye koruması ve günlük P/L tavanları gibi katı güvenlik kontrolleriyle korunur. ATR (14 dönem) filtreleri, volatil koşulları hedef alarak düşük volatilite tuzaklarını önler ve daha akıllı giriş-çıkış noktaları sağlar.

İşlem Çiftleri

ChalkDraw şu anda AUDUSD para birimi çifti için optimize edilmiştir; bu, Avustralya’nın emtia odaklı ekonomisi ve ABD dolarının küresel güvenli liman statüsü tarafından yönlendirilen, yüksek likiditeye ve volatiliteye sahip bir çifttir ve geniş işlem fırsatları sunar.

Beklenen Kazançlar

2025 başından bu yana %41,55’lik büyümesi ve %87,2’lik kârlı işlemler – tüm bunlar sadece 3 hafta içinde 31,72 USD’lik başlangıç mevduatıyla elde edildiği göz önüne alındığında – ChalkDraw olağanüstü bir potansiyel sunar. Muhafazakâr risk yönetimiyle bekleyebileceğiniz şeyler şunlardır:

Haftalık Kazançlar: %1-2’lik bir büyüme bekleyin; bu, %46,4’lük işlem aktivitesiyle haftada 0,32-0,63 USD’ye denk gelir.

%1-2’lik bir büyüme bekleyin; bu, %46,4’lük işlem aktivitesiyle haftada 0,32-0,63 USD’ye denk gelir. Aylık Kazançlar: Sürekli performansla, aylık kazançlar %4-8 arasında, yani 1,27-2,54 USD olabilir ve bu, yükseliş trendini yansıtır.

Sürekli performansla, aylık kazançlar %4-8 arasında, yani 1,27-2,54 USD olabilir ve bu, yükseliş trendini yansıtır. Yıllık Kazançlar: Yıllık %40-50 getiri öngörülerek, stabil piyasa koşulları ve güvenlik protokollerine uyum sağlanması halinde 12,69-15,86 USD kazanabilirsiniz.

Neden ChalkDraw’u Seçmelisiniz?

Hızlı Sonuçlar: 2025 başından beri %42’lik artışla kanıtlandığı üzere, sadece 3 haftada önemli bir büyüme elde edin.

2025 başından beri %42’lik artışla kanıtlandığı üzere, sadece 3 haftada önemli bir büyüme elde edin. Güvenilir Strateji: Kanıtlanmış grid ticareti, volatilite filtreleri ve sağlam güvenlik ağlarıyla birleştirerek sürdürülebilir başarı sağlar.

Kanıtlanmış grid ticareti, volatilite filtreleri ve sağlam güvenlik ağlarıyla birleştirerek sürdürülebilir başarı sağlar. Erişilebilir Başlangıç: Sadece 31,72 USD ile başlayarak tüm trader’lar için uygun hale gelir.

Sadece 31,72 USD ile başlayarak tüm trader’lar için uygun hale gelir. Uzman Desteği: Trading dünyasında güvenilir bir isim olan Brijesh Jaiswal tarafından oluşturulmuştur.

Bugün Forex Devrimine Katılın!

ChalkDraw’ın yapay zeka destekli parlaklığıyla trading yolculuğunuzu dönüştürme fırsatını kaçırmayın. Yeni başlayanlar ve profesyoneller için ideal olan bu EA, çoklu piyasalarda çaba gerektirmeyen kazançlar sunar. Hemen şimdi ayda sadece 30 USD’ye abone olun ve hesabınızın yükselişini izleyin – forex başarısına giden yolunuz burada başlıyor! 🚀



