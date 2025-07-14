SinyallerBölümler
Brijesh Jaiswal

ChalkDraw

Brijesh Jaiswal
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -69%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
233
Kârla kapanan işlemler:
191 (81.97%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (18.03%)
En iyi işlem:
7.18 USD
En kötü işlem:
-15.23 USD
Brüt kâr:
125.22 USD (13 726 pips)
Brüt zarar:
-167.25 USD (11 723 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (15.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.35 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
72.66%
Maks. mevduat yükü:
184.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
116 (49.79%)
Satış işlemleri:
117 (50.21%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
0.66 USD
Ortalama zarar:
-3.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-66.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.94 USD (6)
Aylık büyüme:
-87.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.24 USD
Maksimum:
121.07 USD (120.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.68% (121.07 USD)
Varlığa göre:
83.56% (113.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 96
USDCAD 58
EURUSD 26
EURAUD 24
GBPUSD 14
USDJPY 8
NZDUSD 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 40
USDCAD 19
EURUSD -50
EURAUD 7
GBPUSD 4
USDJPY 3
NZDUSD -65
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 4.4K
USDCAD 2.5K
EURUSD -2K
EURAUD 914
GBPUSD 238
USDJPY 458
NZDUSD -4.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.18 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +15.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
TitanFX-06
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.29 × 171
Exness-Real17
0.32 × 403
ThreeTrader-Live
0.41 × 187
RoboForex-ECN
0.42 × 670
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live19
0.49 × 72
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live23
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live33
0.66 × 38
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.83 × 12
AxioryAsia-02Live
0.95 × 38
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
53 daha fazla...
ChalkDraw ile Forex’te Patlayıcı Kazançları Açığa Çıkarın: Yapay Zeka Destekli Ticaret Sadece 3 Haftada! (Başlangıç Mevduatı 30 USD, Büyüme: 29.07.2025 itibarıyla %41,55)

ChalkDraw’ın Gücünü Keşfedin

ChalkDraw, forex piyasasını hassasiyet ve karlılıkla fethetmek için tasarlanmış yenilikçi bir Uzman Danışman (EA)dır. Gelişmiş yapay zeka teknolojisi ve Bollinger Bantları, Parabolik SAR ve RSI gibi teknik göstergelerin bir kombinasyonunu kullanarak, ChalkDraw çoklu zaman dilimi analizi (M1-H4) ile yüksek olasılıklı işlemleri belirler. Dinamik grid stratejisi, 1-3 grid seviyesi ile 1.3x lot ilerlemesini (başlangıç lotu olarak muhafazakar 0.01’den başlayarak) içerir; isteğe bağlı martingale stratejisi ile desteklenir ve drawdown limitleri, sermaye koruması ve günlük P/L tavanları gibi katı güvenlik kontrolleriyle korunur. ATR (14 dönem) filtreleri, volatil koşulları hedef alarak düşük volatilite tuzaklarını önler ve daha akıllı giriş-çıkış noktaları sağlar.

İşlem Çiftleri

ChalkDraw şu anda AUDUSD para birimi çifti için optimize edilmiştir; bu, Avustralya’nın emtia odaklı ekonomisi ve ABD dolarının küresel güvenli liman statüsü tarafından yönlendirilen, yüksek likiditeye ve volatiliteye sahip bir çifttir ve geniş işlem fırsatları sunar.

Beklenen Kazançlar

2025 başından bu yana %41,55’lik büyümesi ve %87,2’lik kârlı işlemler – tüm bunlar sadece 3 hafta içinde 31,72 USD’lik başlangıç mevduatıyla elde edildiği göz önüne alındığında – ChalkDraw olağanüstü bir potansiyel sunar. Muhafazakâr risk yönetimiyle bekleyebileceğiniz şeyler şunlardır:

  • Haftalık Kazançlar: %1-2’lik bir büyüme bekleyin; bu, %46,4’lük işlem aktivitesiyle haftada 0,32-0,63 USD’ye denk gelir.
  • Aylık Kazançlar: Sürekli performansla, aylık kazançlar %4-8 arasında, yani 1,27-2,54 USD olabilir ve bu, yükseliş trendini yansıtır.
  • Yıllık Kazançlar: Yıllık %40-50 getiri öngörülerek, stabil piyasa koşulları ve güvenlik protokollerine uyum sağlanması halinde 12,69-15,86 USD kazanabilirsiniz.

Neden ChalkDraw’u Seçmelisiniz?

  • Hızlı Sonuçlar: 2025 başından beri %42’lik artışla kanıtlandığı üzere, sadece 3 haftada önemli bir büyüme elde edin.
  • Güvenilir Strateji: Kanıtlanmış grid ticareti, volatilite filtreleri ve sağlam güvenlik ağlarıyla birleştirerek sürdürülebilir başarı sağlar.
  • Erişilebilir Başlangıç: Sadece 31,72 USD ile başlayarak tüm trader’lar için uygun hale gelir.
  • Uzman Desteği: Trading dünyasında güvenilir bir isim olan Brijesh Jaiswal tarafından oluşturulmuştur.

Bugün Forex Devrimine Katılın!

ChalkDraw’ın yapay zeka destekli parlaklığıyla trading yolculuğunuzu dönüştürme fırsatını kaçırmayın. Yeni başlayanlar ve profesyoneller için ideal olan bu EA, çoklu piyasalarda çaba gerektirmeyen kazançlar sunar. Hemen şimdi ayda sadece 30 USD’ye abone olun ve hesabınızın yükselişini izleyin – forex başarısına giden yolunuz burada başlıyor! 🚀


