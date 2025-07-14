SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ChalkDraw
Brijesh Jaiswal

ChalkDraw

Brijesh Jaiswal
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -69%
RoboForex-ECN-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
233
Profit Trade:
191 (81.97%)
Loss Trade:
42 (18.03%)
Best Trade:
7.18 USD
Worst Trade:
-15.23 USD
Profitto lordo:
125.22 USD (13 726 pips)
Perdita lorda:
-167.25 USD (11 723 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (15.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.35 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
72.66%
Massimo carico di deposito:
184.56%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
116 (49.79%)
Short Trade:
117 (50.21%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
0.66 USD
Perdita media:
-3.98 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-66.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.94 USD (6)
Crescita mensile:
-87.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.24 USD
Massimale:
121.07 USD (120.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.68% (121.07 USD)
Per equità:
83.56% (113.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 96
USDCAD 58
EURUSD 26
EURAUD 24
GBPUSD 14
USDJPY 8
NZDUSD 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 40
USDCAD 19
EURUSD -50
EURAUD 7
GBPUSD 4
USDJPY 3
NZDUSD -65
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 4.4K
USDCAD 2.5K
EURUSD -2K
EURAUD 914
GBPUSD 238
USDJPY 458
NZDUSD -4.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.18 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +15.65 USD
Massima perdita consecutiva: -66.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
TitanFX-06
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.29 × 171
Exness-Real17
0.32 × 403
ThreeTrader-Live
0.41 × 187
RoboForex-ECN
0.42 × 670
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live19
0.49 × 72
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live23
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live33
0.66 × 38
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.83 × 12
AxioryAsia-02Live
0.95 × 38
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
53 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Sblocca Guadagni Esplosivi sul Forex con ChalkDraw: Trading con IA in Solo 3 Settimane! (Deposito Iniziale di 30 USD, Crescita: 41,55% al 29.07.2025)

Scopri il Potere di ChalkDraw

ChalkDraw è un Expert Advisor (EA) innovativo progettato per conquistare il mercato forex con precisione e redditività. Utilizzando un'intelligenza artificiale avanzata e una combinazione di indicatori tecnici come le Bande di Bollinger, SAR Parabolico e RSI, ChalkDraw impiega un'analisi multi-timeframe (M1-H4) per identificare trade ad alta probabilità. La sua strategia di griglia dinamica include 1-3 livelli di griglia con una progressione di lotti di 1,3x, partendo da un lotto base conservativo di 0,01, arricchita da una strategia martingale opzionale e protetta da rigorosi controlli di sicurezza come limiti di drawdown, protezione del capitale e tetti giornalieri di P/L. I filtri ATR (14 periodi) ottimizzano i trade targetizzando condizioni di volatilità e evitando trappole di bassa volatilità, garantendo entrate e uscite più intelligenti.

Coppie di Trading

ChalkDraw è attualmente ottimizzato per la coppia di valute AUDUSD, una coppia altamente liquida e volatile, guidata dall'economia australiana dipendente dalle materie prime e dallo status del dollaro USA come valuta rifugio globale, offrendo numerose opportunità di trading.

Profitti Attesi

Basato sulla sua impressionante crescita del 41,55% dall'inizio del 2025 e sull'87,2% di trade redditizi – tutto raggiunto in sole 3 settimane con un deposito iniziale di 31,72 USD – ChalkDraw offre un potenziale eccezionale. Ecco cosa puoi aspettarti con una gestione prudente del rischio:

  • Profitti Settimanali: Aspettati una crescita dell'1-2%, equivalente a 0,32-0,63 USD a settimana, spinta da un'attività di trading del 46,4%.
  • Profitti Mensili: Con una performance costante, i guadagni mensili potrebbero variare tra il 4-8%, ossia 1,27-2,54 USD, riflettendo la sua tendenza al rialzo.
  • Profitti Annuali: Proiettando un rendimento annuale del 40-50%, potresti ottenere 12,69-15,86 USD, a patto di condizioni di mercato stabili e rispetto dei protocolli di sicurezza.

Perché Scegliere ChalkDraw?

  • Risultati Rapidi: Raggiungi una crescita significativa in sole 3 settimane, come dimostrato dal suo aumento del 42% dall'inizio del 2025.
  • Strategia Affidabile: Combina un trading di griglia collaudato con filtri di volatilità e reti di sicurezza robuste per un successo sostenibile.
  • Ingresso Accessibile: Inizia con soli 31,72 USD, rendendolo accessibile a tutti i trader.
  • Supporto di Esperti: Creato da Brijesh Jaiswal, un nome fidato nel trading.

Unisciti alla Rivoluzione del Forex Oggi!

Non perdere l'opportunità di trasformare il tuo percorso di trading con la brillantezza alimentata dall'IA di ChalkDraw. Ideale per principianti e professionisti, questo EA offre profitti senza sforzo su più mercati. Iscriviti ora per soli 30 USD al mese e guarda il tuo conto decollare – il tuo cammino verso il successo nel forex inizia qui! 🚀


Non ci sono recensioni
2025.09.22 07:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 17:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 69% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 05:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 03:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 04:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 22:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.08 11:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ChalkDraw
30USD al mese
-69%
0
0
USD
40
USD
11
100%
233
81%
73%
0.74
-0.18
USD
93%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.