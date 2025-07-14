Débloquez des Gains Explosifs sur le Forex avec ChalkDraw : Trading Alimenté par l'IA en Seulement 3 Semaines ! (Dépôt Initial de 30 USD, Croissance : 41,55% au 29.07.2025)

Découvrez la Puissance de ChalkDraw

ChalkDraw est un Expert Advisor (EA) innovant conçu pour conquérir le marché du forex avec précision et rentabilité. Utilisant une intelligence artificielle avancée et une combinaison d'indicateurs techniques comme les Bandes de Bollinger, le SAR Parabolique et le RSI, ChalkDraw emploie une analyse multi-timeframes (M1-H4) pour identifier des trades à haute probabilité. Sa stratégie de grille dynamique comprend 1 à 3 niveaux de grille avec une progression de lots de 1,3x, commençant par un lot de base conservateur de 0,01, renforcée par une stratégie martingale optionnelle et protégée par des contrôles de sécurité stricts tels que des limites de drawdown, une protection du capital et des plafonds quotidiens de P/L. Les filtres ATR (14 périodes) optimisent les trades en ciblant les conditions de volatilité et en évitant les pièges de faible volatilité, assurant des entrées et sorties plus intelligentes.

Paires de Trading

ChalkDraw est actuellement optimisé pour la paire de devises AUDUSD, une paire hautement liquide et volatile, influencée par l'économie australienne dépendante des matières premières et le statut du dollar américain comme monnaie refuge globale, offrant de nombreuses opportunités de trading.

Profits Attendus

Basé sur sa croissance impressionnante de 41,55% depuis le début de 2025 et 87,2% de trades rentables – tout cela réalisé en seulement 3 semaines avec un dépôt initial de 31,72 USD – ChalkDraw offre un potentiel exceptionnel. Voici ce que vous pouvez attendre avec une gestion prudente des risques :

Profits Hebdomadaires : Attendez-vous à une croissance de 1-2%, soit 0,32-0,63 USD par semaine, portée par une activité de trading de 46,4%.

Attendez-vous à une croissance de 1-2%, soit 0,32-0,63 USD par semaine, portée par une activité de trading de 46,4%. Profits Mensuels : Avec une performance constante, les gains mensuels pourraient varier entre 4-8%, soit 1,27-2,54 USD, reflétant sa tendance haussière.

Avec une performance constante, les gains mensuels pourraient varier entre 4-8%, soit 1,27-2,54 USD, reflétant sa tendance haussière. Profits Annuels : En projetant un rendement annuel de 40-50%, vous pourriez obtenir 12,69-15,86 USD, à condition de conditions de marché stables et d'une adhésion aux protocoles de sécurité.

Pourquoi Choisir ChalkDraw ?

Résultats Rapides : Atteignez une croissance significative en seulement 3 semaines, comme prouvé par son augmentation de 42% depuis le début de 2025.

Atteignez une croissance significative en seulement 3 semaines, comme prouvé par son augmentation de 42% depuis le début de 2025. Stratégie Fiable : Combine un trading de grille éprouvé avec des filtres de volatilité et des filets de sécurité robustes pour un succès durable.

Combine un trading de grille éprouvé avec des filtres de volatilité et des filets de sécurité robustes pour un succès durable. Entrée Abordable : Commencez avec seulement 31,72 USD, rendant cela accessible à tous les traders.

Commencez avec seulement 31,72 USD, rendant cela accessible à tous les traders. Soutien d'Experts : Créé par Brijesh Jaiswal, un nom de confiance dans le trading.

Rejoignez la Révolution du Forex Aujourd'hui !

Ne manquez pas l'opportunité de transformer votre parcours de trading avec la brillance alimentée par l'IA de ChalkDraw. Idéal pour les débutants comme pour les professionnels, cet EA offre des profits sans effort sur plusieurs marchés. Abonnez-vous dès maintenant pour seulement 30 USD par mois et regardez votre compte s'envoler – votre chemin vers le succès sur le forex commence ici ! 🚀



