Brijesh Jaiswal

ChalkDraw

Brijesh Jaiswal
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -69%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
233
Bénéfice trades:
191 (81.97%)
Perte trades:
42 (18.03%)
Meilleure transaction:
7.18 USD
Pire transaction:
-15.23 USD
Bénéfice brut:
125.22 USD (13 726 pips)
Perte brute:
-167.25 USD (11 723 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (15.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
16.35 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
72.66%
Charge de dépôt maximale:
184.56%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
-0.35
Longs trades:
116 (49.79%)
Courts trades:
117 (50.21%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-0.18 USD
Bénéfice moyen:
0.66 USD
Perte moyenne:
-3.98 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-66.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-66.94 USD (6)
Croissance mensuelle:
-86.92%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.24 USD
Maximal:
121.07 USD (120.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.68% (121.07 USD)
Par fonds propres:
83.56% (113.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 96
USDCAD 58
EURUSD 26
EURAUD 24
GBPUSD 14
USDJPY 8
NZDUSD 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 40
USDCAD 19
EURUSD -50
EURAUD 7
GBPUSD 4
USDJPY 3
NZDUSD -65
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 4.4K
USDCAD 2.5K
EURUSD -2K
EURAUD 914
GBPUSD 238
USDJPY 458
NZDUSD -4.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.18 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +15.65 USD
Perte consécutive maximale: -66.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
TitanFX-06
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.29 × 171
Exness-Real17
0.32 × 403
ThreeTrader-Live
0.41 × 187
RoboForex-ECN
0.42 × 670
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live19
0.49 × 72
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live23
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live33
0.66 × 38
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.83 × 12
AxioryAsia-02Live
0.95 × 38
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
53 plus...
Débloquez des Gains Explosifs sur le Forex avec ChalkDraw : Trading Alimenté par l'IA en Seulement 3 Semaines ! (Dépôt Initial de 30 USD, Croissance : 41,55% au 29.07.2025)

Découvrez la Puissance de ChalkDraw

ChalkDraw est un Expert Advisor (EA) innovant conçu pour conquérir le marché du forex avec précision et rentabilité. Utilisant une intelligence artificielle avancée et une combinaison d'indicateurs techniques comme les Bandes de Bollinger, le SAR Parabolique et le RSI, ChalkDraw emploie une analyse multi-timeframes (M1-H4) pour identifier des trades à haute probabilité. Sa stratégie de grille dynamique comprend 1 à 3 niveaux de grille avec une progression de lots de 1,3x, commençant par un lot de base conservateur de 0,01, renforcée par une stratégie martingale optionnelle et protégée par des contrôles de sécurité stricts tels que des limites de drawdown, une protection du capital et des plafonds quotidiens de P/L. Les filtres ATR (14 périodes) optimisent les trades en ciblant les conditions de volatilité et en évitant les pièges de faible volatilité, assurant des entrées et sorties plus intelligentes.

Paires de Trading

ChalkDraw est actuellement optimisé pour la paire de devises AUDUSD, une paire hautement liquide et volatile, influencée par l'économie australienne dépendante des matières premières et le statut du dollar américain comme monnaie refuge globale, offrant de nombreuses opportunités de trading.

Profits Attendus

Basé sur sa croissance impressionnante de 41,55% depuis le début de 2025 et 87,2% de trades rentables – tout cela réalisé en seulement 3 semaines avec un dépôt initial de 31,72 USD – ChalkDraw offre un potentiel exceptionnel. Voici ce que vous pouvez attendre avec une gestion prudente des risques :

  • Profits Hebdomadaires : Attendez-vous à une croissance de 1-2%, soit 0,32-0,63 USD par semaine, portée par une activité de trading de 46,4%.
  • Profits Mensuels : Avec une performance constante, les gains mensuels pourraient varier entre 4-8%, soit 1,27-2,54 USD, reflétant sa tendance haussière.
  • Profits Annuels : En projetant un rendement annuel de 40-50%, vous pourriez obtenir 12,69-15,86 USD, à condition de conditions de marché stables et d'une adhésion aux protocoles de sécurité.

Pourquoi Choisir ChalkDraw ?

  • Résultats Rapides : Atteignez une croissance significative en seulement 3 semaines, comme prouvé par son augmentation de 42% depuis le début de 2025.
  • Stratégie Fiable : Combine un trading de grille éprouvé avec des filtres de volatilité et des filets de sécurité robustes pour un succès durable.
  • Entrée Abordable : Commencez avec seulement 31,72 USD, rendant cela accessible à tous les traders.
  • Soutien d'Experts : Créé par Brijesh Jaiswal, un nom de confiance dans le trading.

Rejoignez la Révolution du Forex Aujourd'hui !

Ne manquez pas l'opportunité de transformer votre parcours de trading avec la brillance alimentée par l'IA de ChalkDraw. Idéal pour les débutants comme pour les professionnels, cet EA offre des profits sans effort sur plusieurs marchés. Abonnez-vous dès maintenant pour seulement 30 USD par mois et regardez votre compte s'envoler – votre chemin vers le succès sur le forex commence ici ! 🚀


2025.09.22 07:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 17:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 69% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 05:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 03:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 04:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 22:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.08 11:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
