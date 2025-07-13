SinyallerBölümler
Felipe Teixeira Neto

Foxter Trading

Felipe Teixeira Neto
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
FXGlobeInternational-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 725
Kârla kapanan işlemler:
1 022 (59.24%)
Zararla kapanan işlemler:
703 (40.75%)
En iyi işlem:
50.67 USD
En kötü işlem:
-61.84 USD
Brüt kâr:
2 614.58 USD (153 297 pips)
Brüt zarar:
-1 915.35 USD (169 590 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (19.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
177.91 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
48.04%
Maks. mevduat yükü:
4.87%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
3.53
Alış işlemleri:
855 (49.57%)
Satış işlemleri:
870 (50.43%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
2.56 USD
Ortalama zarar:
-2.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
51 (-39.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-197.83 USD (6)
Aylık büyüme:
1.20%
Yıllık tahmin:
16.72%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
197.83 USD (8.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.04% (197.83 USD)
Varlığa göre:
10.68% (278.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHFg 292
USDCADg 193
EURCADg 191
AUDJPYg 161
GBPUSDg 160
EURUSDg 143
EURCHFg 140
USDJPYg 117
AUDNZDg 56
EURGBPg 45
GBPAUDg 32
EURAUDg 31
GBPCADg 27
EURNZDg 20
CHFJPYg 16
AUDUSDg 14
XAUUSD 13
NZDUSDg 12
CADJPYg 11
NZDJPYg 9
GBPJPYg 8
NZDCADg 7
EURJPYg 6
NZDCHFg 6
GBPNZDg 6
AUDCADg 5
CADCHFg 3
BTCUSD.cr 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHFg 153
USDCADg 134
EURCADg 120
AUDJPYg 26
GBPUSDg 3
EURUSDg -36
EURCHFg 38
USDJPYg 31
AUDNZDg 5
EURGBPg 45
GBPAUDg 45
EURAUDg 5
GBPCADg 19
EURNZDg 17
CHFJPYg 18
AUDUSDg -10
XAUUSD -13
NZDUSDg 3
CADJPYg -2
NZDJPYg 11
GBPJPYg 55
NZDCADg 2
EURJPYg 9
NZDCHFg 10
GBPNZDg 3
AUDCADg 10
CADCHFg 2
BTCUSD.cr -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHFg 11K
USDCADg 8K
EURCADg 8.1K
AUDJPYg 654
GBPUSDg 406
EURUSDg 1.3K
EURCHFg 1.7K
USDJPYg 4.7K
AUDNZDg 783
EURGBPg 1.2K
GBPAUDg 2.5K
EURAUDg -787
GBPCADg 1.4K
EURNZDg 1.5K
CHFJPYg 737
AUDUSDg 414
XAUUSD -1.3K
NZDUSDg 246
CADJPYg 160
NZDJPYg 510
GBPJPYg 1.9K
NZDCADg 203
EURJPYg 626
NZDCHFg 208
GBPNZDg 570
AUDCADg 349
CADCHFg 50
BTCUSD.cr -62K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.67 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +19.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXGlobeInternational-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Nossa operação combina o melhor dos dois mundos: inteligência automatizada de alta performance com gestão manual estratégica, resultando em uma abordagem equilibrada, segura e consistente ao longo do tempo.

Desenvolvida com foco em preservação de capital e crescimento sustentável, a estratégia utiliza algoritmos testados em diferentes cenários de mercado, acompanhados por uma supervisão manual criteriosa que analisa fatores macroeconômicos, eventos relevantes e mudanças no comportamento dos ativos.

Diferenciais da Operação:

Automação Inteligente: Entradas e saídas precisas baseadas em padrões técnicos, sem interferência emocional.
Gestão Manual Ativa: Intervenção humana nos momentos-chave para maximizar oportunidades e evitar riscos excessivos.
Gestão de Risco Avançada: Controle rigoroso de exposição, alavancagem e drawdown.
Performance Consistente: Histórico positivo com foco no longo prazo, priorizando segurança sobre lucros rápidos.
Transparência Total: Estatísticas completas disponíveis na plataforma MQL5, com operação visível em tempo real.

Para quem é essa operação?

Ideal para investidores que buscam rendimento sustentável, baixo risco relativo e estratégias respaldadas por lógica e disciplina, sem promessas milagrosas — apenas trabalho bem-feito com responsabilidade.


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Foxter Trading
Ayda 199 USD
35%
0
0
USD
2.7K
USD
38
99%
1 725
59%
48%
1.36
0.41
USD
11%
1:500
