Felipe Teixeira Neto

Foxter Trading

Felipe Teixeira Neto
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
FXGlobeInternational-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 725
Bénéfice trades:
1 022 (59.24%)
Perte trades:
703 (40.75%)
Meilleure transaction:
50.67 USD
Pire transaction:
-61.84 USD
Bénéfice brut:
2 614.58 USD (153 297 pips)
Perte brute:
-1 915.35 USD (169 590 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (19.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
177.91 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
48.04%
Charge de dépôt maximale:
4.87%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
3.53
Longs trades:
855 (49.57%)
Courts trades:
870 (50.43%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
0.41 USD
Bénéfice moyen:
2.56 USD
Perte moyenne:
-2.72 USD
Pertes consécutives maximales:
51 (-39.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-197.83 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.38%
Prévision annuelle:
16.72%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
197.83 USD (8.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.04% (197.83 USD)
Par fonds propres:
10.68% (278.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHFg 292
USDCADg 193
EURCADg 191
AUDJPYg 161
GBPUSDg 160
EURUSDg 143
EURCHFg 140
USDJPYg 117
AUDNZDg 56
EURGBPg 45
GBPAUDg 32
EURAUDg 31
GBPCADg 27
EURNZDg 20
CHFJPYg 16
AUDUSDg 14
XAUUSD 13
NZDUSDg 12
CADJPYg 11
NZDJPYg 9
GBPJPYg 8
NZDCADg 7
EURJPYg 6
NZDCHFg 6
GBPNZDg 6
AUDCADg 5
CADCHFg 3
BTCUSD.cr 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHFg 153
USDCADg 134
EURCADg 120
AUDJPYg 26
GBPUSDg 3
EURUSDg -36
EURCHFg 38
USDJPYg 31
AUDNZDg 5
EURGBPg 45
GBPAUDg 45
EURAUDg 5
GBPCADg 19
EURNZDg 17
CHFJPYg 18
AUDUSDg -10
XAUUSD -13
NZDUSDg 3
CADJPYg -2
NZDJPYg 11
GBPJPYg 55
NZDCADg 2
EURJPYg 9
NZDCHFg 10
GBPNZDg 3
AUDCADg 10
CADCHFg 2
BTCUSD.cr -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHFg 11K
USDCADg 8K
EURCADg 8.1K
AUDJPYg 654
GBPUSDg 406
EURUSDg 1.3K
EURCHFg 1.7K
USDJPYg 4.7K
AUDNZDg 783
EURGBPg 1.2K
GBPAUDg 2.5K
EURAUDg -787
GBPCADg 1.4K
EURNZDg 1.5K
CHFJPYg 737
AUDUSDg 414
XAUUSD -1.3K
NZDUSDg 246
CADJPYg 160
NZDJPYg 510
GBPJPYg 1.9K
NZDCADg 203
EURJPYg 626
NZDCHFg 208
GBPNZDg 570
AUDCADg 349
CADCHFg 50
BTCUSD.cr -62K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.67 USD
Pire transaction: -62 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +19.13 USD
Perte consécutive maximale: -39.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXGlobeInternational-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Nossa operação combina o melhor dos dois mundos: inteligência automatizada de alta performance com gestão manual estratégica, resultando em uma abordagem equilibrada, segura e consistente ao longo do tempo.

Desenvolvida com foco em preservação de capital e crescimento sustentável, a estratégia utiliza algoritmos testados em diferentes cenários de mercado, acompanhados por uma supervisão manual criteriosa que analisa fatores macroeconômicos, eventos relevantes e mudanças no comportamento dos ativos.

Diferenciais da Operação:

Automação Inteligente: Entradas e saídas precisas baseadas em padrões técnicos, sem interferência emocional.
Gestão Manual Ativa: Intervenção humana nos momentos-chave para maximizar oportunidades e evitar riscos excessivos.
Gestão de Risco Avançada: Controle rigoroso de exposição, alavancagem e drawdown.
Performance Consistente: Histórico positivo com foco no longo prazo, priorizando segurança sobre lucros rápidos.
Transparência Total: Estatísticas completas disponíveis na plataforma MQL5, com operação visível em tempo real.

Para quem é essa operação?

Ideal para investidores que buscam rendimento sustentável, baixo risco relativo e estratégias respaldadas por lógica e disciplina, sem promessas milagrosas — apenas trabalho bem-feito com responsabilidade.


Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Foxter Trading
199 USD par mois
35%
0
0
USD
2.7K
USD
38
99%
1 725
59%
48%
1.36
0.41
USD
11%
1:500
