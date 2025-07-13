- Crescita
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHFg
|292
|USDCADg
|193
|EURCADg
|191
|AUDJPYg
|161
|GBPUSDg
|160
|EURUSDg
|143
|EURCHFg
|140
|USDJPYg
|117
|AUDNZDg
|56
|EURGBPg
|45
|GBPAUDg
|32
|EURAUDg
|31
|GBPCADg
|27
|EURNZDg
|20
|CHFJPYg
|16
|AUDUSDg
|14
|XAUUSD
|13
|NZDUSDg
|12
|CADJPYg
|11
|NZDJPYg
|9
|GBPJPYg
|8
|NZDCADg
|7
|EURJPYg
|6
|NZDCHFg
|6
|GBPNZDg
|6
|AUDCADg
|5
|CADCHFg
|3
|BTCUSD.cr
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHFg
|153
|USDCADg
|134
|EURCADg
|120
|AUDJPYg
|26
|GBPUSDg
|3
|EURUSDg
|-36
|EURCHFg
|38
|USDJPYg
|31
|AUDNZDg
|5
|EURGBPg
|45
|GBPAUDg
|45
|EURAUDg
|5
|GBPCADg
|19
|EURNZDg
|17
|CHFJPYg
|18
|AUDUSDg
|-10
|XAUUSD
|-13
|NZDUSDg
|3
|CADJPYg
|-2
|NZDJPYg
|11
|GBPJPYg
|55
|NZDCADg
|2
|EURJPYg
|9
|NZDCHFg
|10
|GBPNZDg
|3
|AUDCADg
|10
|CADCHFg
|2
|BTCUSD.cr
|-6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHFg
|11K
|USDCADg
|8K
|EURCADg
|8.1K
|AUDJPYg
|654
|GBPUSDg
|406
|EURUSDg
|1.3K
|EURCHFg
|1.7K
|USDJPYg
|4.7K
|AUDNZDg
|783
|EURGBPg
|1.2K
|GBPAUDg
|2.5K
|EURAUDg
|-787
|GBPCADg
|1.4K
|EURNZDg
|1.5K
|CHFJPYg
|737
|AUDUSDg
|414
|XAUUSD
|-1.3K
|NZDUSDg
|246
|CADJPYg
|160
|NZDJPYg
|510
|GBPJPYg
|1.9K
|NZDCADg
|203
|EURJPYg
|626
|NZDCHFg
|208
|GBPNZDg
|570
|AUDCADg
|349
|CADCHFg
|50
|BTCUSD.cr
|-62K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXGlobeInternational-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Nossa operação combina o melhor dos dois mundos: inteligência automatizada de alta performance com gestão manual estratégica, resultando em uma abordagem equilibrada, segura e consistente ao longo do tempo.
Desenvolvida com foco em preservação de capital e crescimento sustentável, a estratégia utiliza algoritmos testados em diferentes cenários de mercado, acompanhados por uma supervisão manual criteriosa que analisa fatores macroeconômicos, eventos relevantes e mudanças no comportamento dos ativos.
Diferenciais da Operação:
✅ Automação Inteligente: Entradas e saídas precisas baseadas em padrões técnicos, sem interferência emocional.
✅ Gestão Manual Ativa: Intervenção humana nos momentos-chave para maximizar oportunidades e evitar riscos excessivos.
✅ Gestão de Risco Avançada: Controle rigoroso de exposição, alavancagem e drawdown.
✅ Performance Consistente: Histórico positivo com foco no longo prazo, priorizando segurança sobre lucros rápidos.
✅ Transparência Total: Estatísticas completas disponíveis na plataforma MQL5, com operação visível em tempo real.
Para quem é essa operação?
Ideal para investidores que buscam rendimento sustentável, baixo risco relativo e estratégias respaldadas por lógica e disciplina, sem promessas milagrosas — apenas trabalho bem-feito com responsabilidade.
