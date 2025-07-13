SegnaliSezioni
Felipe Teixeira Neto

Foxter Trading

Felipe Teixeira Neto
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2025 35%
FXGlobeInternational-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 725
Profit Trade:
1 022 (59.24%)
Loss Trade:
703 (40.75%)
Best Trade:
50.67 USD
Worst Trade:
-61.84 USD
Profitto lordo:
2 614.58 USD (153 297 pips)
Perdita lorda:
-1 915.35 USD (169 590 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (19.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
177.91 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
48.04%
Massimo carico di deposito:
4.87%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
3.53
Long Trade:
855 (49.57%)
Short Trade:
870 (50.43%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
2.56 USD
Perdita media:
-2.72 USD
Massime perdite consecutive:
51 (-39.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-197.83 USD (6)
Crescita mensile:
1.38%
Previsione annuale:
16.72%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
197.83 USD (8.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.04% (197.83 USD)
Per equità:
10.68% (278.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHFg 292
USDCADg 193
EURCADg 191
AUDJPYg 161
GBPUSDg 160
EURUSDg 143
EURCHFg 140
USDJPYg 117
AUDNZDg 56
EURGBPg 45
GBPAUDg 32
EURAUDg 31
GBPCADg 27
EURNZDg 20
CHFJPYg 16
AUDUSDg 14
XAUUSD 13
NZDUSDg 12
CADJPYg 11
NZDJPYg 9
GBPJPYg 8
NZDCADg 7
EURJPYg 6
NZDCHFg 6
GBPNZDg 6
AUDCADg 5
CADCHFg 3
BTCUSD.cr 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHFg 153
USDCADg 134
EURCADg 120
AUDJPYg 26
GBPUSDg 3
EURUSDg -36
EURCHFg 38
USDJPYg 31
AUDNZDg 5
EURGBPg 45
GBPAUDg 45
EURAUDg 5
GBPCADg 19
EURNZDg 17
CHFJPYg 18
AUDUSDg -10
XAUUSD -13
NZDUSDg 3
CADJPYg -2
NZDJPYg 11
GBPJPYg 55
NZDCADg 2
EURJPYg 9
NZDCHFg 10
GBPNZDg 3
AUDCADg 10
CADCHFg 2
BTCUSD.cr -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHFg 11K
USDCADg 8K
EURCADg 8.1K
AUDJPYg 654
GBPUSDg 406
EURUSDg 1.3K
EURCHFg 1.7K
USDJPYg 4.7K
AUDNZDg 783
EURGBPg 1.2K
GBPAUDg 2.5K
EURAUDg -787
GBPCADg 1.4K
EURNZDg 1.5K
CHFJPYg 737
AUDUSDg 414
XAUUSD -1.3K
NZDUSDg 246
CADJPYg 160
NZDJPYg 510
GBPJPYg 1.9K
NZDCADg 203
EURJPYg 626
NZDCHFg 208
GBPNZDg 570
AUDCADg 349
CADCHFg 50
BTCUSD.cr -62K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.67 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +19.13 USD
Massima perdita consecutiva: -39.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXGlobeInternational-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Nossa operação combina o melhor dos dois mundos: inteligência automatizada de alta performance com gestão manual estratégica, resultando em uma abordagem equilibrada, segura e consistente ao longo do tempo.

Desenvolvida com foco em preservação de capital e crescimento sustentável, a estratégia utiliza algoritmos testados em diferentes cenários de mercado, acompanhados por uma supervisão manual criteriosa que analisa fatores macroeconômicos, eventos relevantes e mudanças no comportamento dos ativos.

Diferenciais da Operação:

Automação Inteligente: Entradas e saídas precisas baseadas em padrões técnicos, sem interferência emocional.
Gestão Manual Ativa: Intervenção humana nos momentos-chave para maximizar oportunidades e evitar riscos excessivos.
Gestão de Risco Avançada: Controle rigoroso de exposição, alavancagem e drawdown.
Performance Consistente: Histórico positivo com foco no longo prazo, priorizando segurança sobre lucros rápidos.
Transparência Total: Estatísticas completas disponíveis na plataforma MQL5, com operação visível em tempo real.

Para quem é essa operação?

Ideal para investidores que buscam rendimento sustentável, baixo risco relativo e estratégias respaldadas por lógica e disciplina, sem promessas milagrosas — apenas trabalho bem-feito com responsabilidade.


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Foxter Trading
199USD al mese
35%
0
0
USD
2.7K
USD
38
99%
1 725
59%
48%
1.36
0.41
USD
11%
1:500
Copia

