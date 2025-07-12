SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Bullion signal
Mr Poonpiti Salakit

Bullion signal

Mr Poonpiti Salakit
0 inceleme
Güvenilirlik
143 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 269%
ICMarketsSC-Live25
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 875
Kârla kapanan işlemler:
6 078 (77.18%)
Zararla kapanan işlemler:
1 797 (22.82%)
En iyi işlem:
257.47 USD
En kötü işlem:
-217.38 USD
Brüt kâr:
10 850.31 USD (1 613 203 pips)
Brüt zarar:
-7 301.60 USD (1 263 630 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (17.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
668.12 USD (13)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
94.85%
Maks. mevduat yükü:
15.94%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.24
Alış işlemleri:
3 986 (50.62%)
Satış işlemleri:
3 889 (49.38%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
1.79 USD
Ortalama zarar:
-4.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-427.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-675.60 USD (22)
Aylık büyüme:
-11.57%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 096.05 USD (19.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.43% (1 096.05 USD)
Varlığa göre:
22.08% (568.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 2471
GBPNZD 2079
GBPUSD 1637
NZDCAD 514
AUDCHF 300
USDCAD 271
EURUSD 160
XAUUSD 104
NZDJPY 83
EURGBP 66
AUDUSD 65
AUDNZD 57
EURNZD 25
USDCHF 23
BTCUSD 16
ETHUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 384
GBPNZD 500
GBPUSD 967
NZDCAD 231
AUDCHF 215
USDCAD -95
EURUSD 113
XAUUSD 636
NZDJPY 33
EURGBP 352
AUDUSD 42
AUDNZD 22
EURNZD 75
USDCHF 75
BTCUSD -19
ETHUSD 18
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 102K
GBPNZD 109K
GBPUSD 108K
NZDCAD 37K
AUDCHF 21K
USDCAD 19K
EURUSD 10K
XAUUSD 27K
NZDJPY 5.8K
EURGBP 8.9K
AUDUSD 4.7K
AUDNZD 4.1K
EURNZD 11K
USDCHF 4.7K
BTCUSD -110K
ETHUSD 14K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +257.47 USD
En kötü işlem: -217 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +17.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -427.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live24
0.75 × 52
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.83 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.84 × 123
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 891
ICMarketsSC-Live18
0.88 × 248
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 452
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 2136
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 657
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 15
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
ICMarketsSC-Live25
1.21 × 4920
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
WELCOME TO THIS SIGNAL


to follow my signal I do recommend the account minimum with


Raw account

2000$

leverage 1:200

İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.