- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7 875
Kârla kapanan işlemler:
6 078 (77.18%)
Zararla kapanan işlemler:
1 797 (22.82%)
En iyi işlem:
257.47 USD
En kötü işlem:
-217.38 USD
Brüt kâr:
10 850.31 USD (1 613 203 pips)
Brüt zarar:
-7 301.60 USD (1 263 630 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (17.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
668.12 USD (13)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
94.85%
Maks. mevduat yükü:
15.94%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.24
Alış işlemleri:
3 986 (50.62%)
Satış işlemleri:
3 889 (49.38%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
1.79 USD
Ortalama zarar:
-4.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-427.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-675.60 USD (22)
Aylık büyüme:
-11.57%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 096.05 USD (19.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.43% (1 096.05 USD)
Varlığa göre:
22.08% (568.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|2471
|GBPNZD
|2079
|GBPUSD
|1637
|NZDCAD
|514
|AUDCHF
|300
|USDCAD
|271
|EURUSD
|160
|XAUUSD
|104
|NZDJPY
|83
|EURGBP
|66
|AUDUSD
|65
|AUDNZD
|57
|EURNZD
|25
|USDCHF
|23
|BTCUSD
|16
|ETHUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|384
|GBPNZD
|500
|GBPUSD
|967
|NZDCAD
|231
|AUDCHF
|215
|USDCAD
|-95
|EURUSD
|113
|XAUUSD
|636
|NZDJPY
|33
|EURGBP
|352
|AUDUSD
|42
|AUDNZD
|22
|EURNZD
|75
|USDCHF
|75
|BTCUSD
|-19
|ETHUSD
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|102K
|GBPNZD
|109K
|GBPUSD
|108K
|NZDCAD
|37K
|AUDCHF
|21K
|USDCAD
|19K
|EURUSD
|10K
|XAUUSD
|27K
|NZDJPY
|5.8K
|EURGBP
|8.9K
|AUDUSD
|4.7K
|AUDNZD
|4.1K
|EURNZD
|11K
|USDCHF
|4.7K
|BTCUSD
|-110K
|ETHUSD
|14K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +257.47 USD
En kötü işlem: -217 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +17.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -427.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live24
|0.75 × 52
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.83 × 18
|
ICMarketsSC-Live05
|0.84 × 123
|
ICMarketsSC-Live16
|0.85 × 891
|
ICMarketsSC-Live18
|0.88 × 248
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 452
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 2136
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 657
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|1.20 × 439
|
ICMarketsSC-Live25
|1.21 × 4920
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
WELCOME TO THIS SIGNAL
to follow my signal I do recommend the account minimum with
Raw account
2000$
leverage 1:200
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
269%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
143
97%
7 875
77%
95%
1.48
0.45
USD
USD
32%
1:200