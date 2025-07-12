SegnaliSezioni
Mr Poonpiti Salakit

Bullion signal

Mr Poonpiti Salakit
0 recensioni
Affidabilità
143 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 269%
ICMarketsSC-Live25
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 875
Profit Trade:
6 078 (77.18%)
Loss Trade:
1 797 (22.82%)
Best Trade:
257.47 USD
Worst Trade:
-217.38 USD
Profitto lordo:
10 850.31 USD (1 613 203 pips)
Perdita lorda:
-7 301.60 USD (1 263 630 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (17.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
668.12 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
94.85%
Massimo carico di deposito:
15.94%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.24
Long Trade:
3 986 (50.62%)
Short Trade:
3 889 (49.38%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
1.79 USD
Perdita media:
-4.06 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-427.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-675.60 USD (22)
Crescita mensile:
-10.41%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 096.05 USD (19.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.43% (1 096.05 USD)
Per equità:
22.08% (568.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 2471
GBPNZD 2079
GBPUSD 1637
NZDCAD 514
AUDCHF 300
USDCAD 271
EURUSD 160
XAUUSD 104
NZDJPY 83
EURGBP 66
AUDUSD 65
AUDNZD 57
EURNZD 25
USDCHF 23
BTCUSD 16
ETHUSD 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 384
GBPNZD 500
GBPUSD 967
NZDCAD 231
AUDCHF 215
USDCAD -95
EURUSD 113
XAUUSD 636
NZDJPY 33
EURGBP 352
AUDUSD 42
AUDNZD 22
EURNZD 75
USDCHF 75
BTCUSD -19
ETHUSD 18
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 102K
GBPNZD 109K
GBPUSD 108K
NZDCAD 37K
AUDCHF 21K
USDCAD 19K
EURUSD 10K
XAUUSD 27K
NZDJPY 5.8K
EURGBP 8.9K
AUDUSD 4.7K
AUDNZD 4.1K
EURNZD 11K
USDCHF 4.7K
BTCUSD -110K
ETHUSD 14K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +257.47 USD
Worst Trade: -217 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +17.76 USD
Massima perdita consecutiva: -427.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live24
0.75 × 52
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.83 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.84 × 123
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 891
ICMarketsSC-Live18
0.88 × 248
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 452
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 2136
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 657
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 15
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
ICMarketsSC-Live25
1.21 × 4920
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
94 più
WELCOME TO THIS SIGNAL


to follow my signal I do recommend the account minimum with


Raw account

2000$

leverage 1:200

Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.