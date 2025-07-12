- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 875
Profit Trade:
6 078 (77.18%)
Loss Trade:
1 797 (22.82%)
Best Trade:
257.47 USD
Worst Trade:
-217.38 USD
Profitto lordo:
10 850.31 USD (1 613 203 pips)
Perdita lorda:
-7 301.60 USD (1 263 630 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (17.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
668.12 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
94.85%
Massimo carico di deposito:
15.94%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.24
Long Trade:
3 986 (50.62%)
Short Trade:
3 889 (49.38%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
1.79 USD
Perdita media:
-4.06 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-427.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-675.60 USD (22)
Crescita mensile:
-10.41%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 096.05 USD (19.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.43% (1 096.05 USD)
Per equità:
22.08% (568.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|2471
|GBPNZD
|2079
|GBPUSD
|1637
|NZDCAD
|514
|AUDCHF
|300
|USDCAD
|271
|EURUSD
|160
|XAUUSD
|104
|NZDJPY
|83
|EURGBP
|66
|AUDUSD
|65
|AUDNZD
|57
|EURNZD
|25
|USDCHF
|23
|BTCUSD
|16
|ETHUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|384
|GBPNZD
|500
|GBPUSD
|967
|NZDCAD
|231
|AUDCHF
|215
|USDCAD
|-95
|EURUSD
|113
|XAUUSD
|636
|NZDJPY
|33
|EURGBP
|352
|AUDUSD
|42
|AUDNZD
|22
|EURNZD
|75
|USDCHF
|75
|BTCUSD
|-19
|ETHUSD
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|102K
|GBPNZD
|109K
|GBPUSD
|108K
|NZDCAD
|37K
|AUDCHF
|21K
|USDCAD
|19K
|EURUSD
|10K
|XAUUSD
|27K
|NZDJPY
|5.8K
|EURGBP
|8.9K
|AUDUSD
|4.7K
|AUDNZD
|4.1K
|EURNZD
|11K
|USDCHF
|4.7K
|BTCUSD
|-110K
|ETHUSD
|14K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +257.47 USD
Worst Trade: -217 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +17.76 USD
Massima perdita consecutiva: -427.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live24
|0.75 × 52
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.83 × 18
|
ICMarketsSC-Live05
|0.84 × 123
|
ICMarketsSC-Live16
|0.85 × 891
|
ICMarketsSC-Live18
|0.88 × 248
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 452
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 2136
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 657
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|1.20 × 439
|
ICMarketsSC-Live25
|1.21 × 4920
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
94 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
WELCOME TO THIS SIGNAL
to follow my signal I do recommend the account minimum with
Raw account
2000$
leverage 1:200
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
269%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
143
97%
7 875
77%
95%
1.48
0.45
USD
USD
32%
1:200