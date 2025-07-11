🚀 YENİ: Çift Varlıklı Sinyal – USDJPY & Altın

Bu sinyal iki ayrı stratejiyi birleştiriyor:

🔹 USDJPY – H1 zaman diliminde seçici trend işlemleri, sabit SL/TP, martingale veya grid yok.

🔹 Altın (XAUUSD) – sakin ve kontrollü bir grid sistemi kullanır, global stop loss ile risk yönetimi sağlar.

📈 Avantajlar:

✅ Martingale yok

✅ Tam stop loss kontrolü

✅ Otomatik lot hesaplama

✅ Sadece kaliteli işlem sinyalleri

✅ İki farklı piyasa ile istikrarlı yapı

🛡️ Güvenlik, disiplin ve uzun vadeli istikrar odaklı.

➡️ Hemen abone olun ve faydalanmaya başlayın!



