Sinyaller / MetaTrader 5 / ZenMetal Strategy
Pitt Petruschke

ZenMetal Strategy

Pitt Petruschke
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
321
Kârla kapanan işlemler:
246 (76.63%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (23.36%)
En iyi işlem:
26.00 USD
En kötü işlem:
-105.00 USD
Brüt kâr:
1 184.37 USD (46 803 pips)
Brüt zarar:
-901.11 USD (21 719 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (83.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
87.06 USD (10)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
32.12%
Maks. mevduat yükü:
20.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.64
Alış işlemleri:
269 (83.80%)
Satış işlemleri:
52 (16.20%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.88 USD
Ortalama kâr:
4.81 USD
Ortalama zarar:
-12.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-46.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.00 USD (1)
Aylık büyüme:
7.74%
Yıllık tahmin:
93.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.05 USD
Maksimum:
107.20 USD (13.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.84% (107.27 USD)
Varlığa göre:
20.55% (170.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 243
USDJPY 73
WTI_Q5 3
XBRUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 351
USDJPY 27
WTI_Q5 -54
XBRUSD -41
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 23K
USDJPY 2.7K
WTI_Q5 -53
XBRUSD -79
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.00 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +83.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.43 × 8486
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ICMarketsSC-MT5
2.87 × 171
FusionMarkets-Live
2.93 × 352
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
60 daha fazla...
🚀 YENİ: Çift Varlıklı Sinyal – USDJPY & Altın

Bu sinyal iki ayrı stratejiyi birleştiriyor:
🔹 USDJPY – H1 zaman diliminde seçici trend işlemleri, sabit SL/TP, martingale veya grid yok.
🔹 Altın (XAUUSD)sakin ve kontrollü bir grid sistemi kullanır, global stop loss ile risk yönetimi sağlar.

📈 Avantajlar:
✅ Martingale yok
✅ Tam stop loss kontrolü
✅ Otomatik lot hesaplama
✅ Sadece kaliteli işlem sinyalleri
✅ İki farklı piyasa ile istikrarlı yapı

🛡️ Güvenlik, disiplin ve uzun vadeli istikrar odaklı.
➡️ Hemen abone olun ve faydalanmaya başlayın!


İnceleme yok
2025.09.25 15:48
2025.09.23 09:44
2025.09.22 01:42
2025.09.19 04:10
2025.09.16 17:26
2025.09.16 02:48
2025.09.15 19:09
2025.09.09 17:33
2025.09.02 06:27
2025.09.02 02:11
2025.08.28 11:25
2025.08.27 21:42
2025.08.22 02:49
2025.08.21 11:11
2025.08.20 14:18
2025.08.19 02:28
2025.08.13 08:14
2025.08.12 16:37
2025.08.08 19:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ZenMetal Strategy
Ayda 30 USD
41%
0
0
USD
983
USD
18
100%
321
76%
32%
1.31
0.88
USD
21%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.