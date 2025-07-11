- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|243
|USDJPY
|73
|WTI_Q5
|3
|XBRUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|351
|USDJPY
|27
|WTI_Q5
|-54
|XBRUSD
|-41
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|23K
|USDJPY
|2.7K
|WTI_Q5
|-53
|XBRUSD
|-79
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.43 × 8486
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
ICMarketsSC-MT5
|2.87 × 171
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 352
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
🚀 YENİ: Çift Varlıklı Sinyal – USDJPY & Altın
Bu sinyal iki ayrı stratejiyi birleştiriyor:
🔹 USDJPY – H1 zaman diliminde seçici trend işlemleri, sabit SL/TP, martingale veya grid yok.
🔹 Altın (XAUUSD) – sakin ve kontrollü bir grid sistemi kullanır, global stop loss ile risk yönetimi sağlar.
📈 Avantajlar:
✅ Martingale yok
✅ Tam stop loss kontrolü
✅ Otomatik lot hesaplama
✅ Sadece kaliteli işlem sinyalleri
✅ İki farklı piyasa ile istikrarlı yapı
🛡️ Güvenlik, disiplin ve uzun vadeli istikrar odaklı.
➡️ Hemen abone olun ve faydalanmaya başlayın!
USD
USD
USD