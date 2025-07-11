SignauxSections
Pitt Petruschke

ZenMetal Strategy

0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 39%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
314
Bénéfice trades:
240 (76.43%)
Perte trades:
74 (23.57%)
Meilleure transaction:
26.00 USD
Pire transaction:
-105.00 USD
Bénéfice brut:
1 170.97 USD (46 117 pips)
Perte brute:
-897.51 USD (21 589 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (83.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
87.06 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
31.02%
Charge de dépôt maximale:
20.35%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.55
Longs trades:
262 (83.44%)
Courts trades:
52 (16.56%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.87 USD
Bénéfice moyen:
4.88 USD
Perte moyenne:
-12.13 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-46.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-105.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
7.29%
Prévision annuelle:
88.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.05 USD
Maximal:
107.20 USD (13.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.84% (107.27 USD)
Par fonds propres:
20.55% (170.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 236
USDJPY 73
WTI_Q5 3
XBRUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 341
USDJPY 27
WTI_Q5 -54
XBRUSD -41
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 22K
USDJPY 2.7K
WTI_Q5 -53
XBRUSD -79
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.00 USD
Pire transaction: -105 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +83.00 USD
Perte consécutive maximale: -46.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.43 × 8475
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ICMarketsSC-MT5
2.87 × 171
FusionMarkets-Live
2.93 × 352
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
60 plus...
🚀 NOUVEAU : Signal Double – USDJPY & Or

Ce signal combine deux stratégies distinctes :
🔹 USDJPY – positions tendances (H1) avec SL/TP fixes, sans grille ni martingale.
🔹 Or (XAUUSD) – système grid structuré avec un stop loss global.

📈 Points forts :
✅ Aucune martingale
✅ Contrôle complet du SL
✅ Calcul automatique du lot
✅ Configurations de haute qualité uniquement
✅ Marchés non corrélés = plus de stabilité

🛡️ Conçu pour la sécurité, la discipline et la stabilité durable.
➡️ Abonnez-vous dès maintenant !


Aucun avis
2025.09.25 15:48
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ZenMetal Strategy
30 USD par mois
39%
0
0
USD
973
USD
17
100%
314
76%
31%
1.30
0.87
USD
21%
1:500
