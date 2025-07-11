- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|236
|USDJPY
|73
|WTI_Q5
|3
|XBRUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|341
|USDJPY
|27
|WTI_Q5
|-54
|XBRUSD
|-41
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|22K
|USDJPY
|2.7K
|WTI_Q5
|-53
|XBRUSD
|-79
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.43 × 8475
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
ICMarketsSC-MT5
|2.87 × 171
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 352
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
🚀 NOUVEAU : Signal Double – USDJPY & Or
Ce signal combine deux stratégies distinctes :
🔹 USDJPY – positions tendances (H1) avec SL/TP fixes, sans grille ni martingale.
🔹 Or (XAUUSD) – système grid structuré avec un stop loss global.
📈 Points forts :
✅ Aucune martingale
✅ Contrôle complet du SL
✅ Calcul automatique du lot
✅ Configurations de haute qualité uniquement
✅ Marchés non corrélés = plus de stabilité
🛡️ Conçu pour la sécurité, la discipline et la stabilité durable.
➡️ Abonnez-vous dès maintenant !
