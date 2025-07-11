SegnaliSezioni
Pitt Petruschke

ZenMetal Strategy

Pitt Petruschke
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 41%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
321
Profit Trade:
246 (76.63%)
Loss Trade:
75 (23.36%)
Best Trade:
26.00 USD
Worst Trade:
-105.00 USD
Profitto lordo:
1 184.37 USD (46 803 pips)
Perdita lorda:
-901.11 USD (21 719 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (83.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.06 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
32.12%
Massimo carico di deposito:
20.35%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.64
Long Trade:
269 (83.80%)
Short Trade:
52 (16.20%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.88 USD
Profitto medio:
4.81 USD
Perdita media:
-12.01 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-46.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.00 USD (1)
Crescita mensile:
7.74%
Previsione annuale:
93.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.05 USD
Massimale:
107.20 USD (13.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.84% (107.27 USD)
Per equità:
20.55% (170.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 243
USDJPY 73
WTI_Q5 3
XBRUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 351
USDJPY 27
WTI_Q5 -54
XBRUSD -41
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
USDJPY 2.7K
WTI_Q5 -53
XBRUSD -79
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.00 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +83.00 USD
Massima perdita consecutiva: -46.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.43 × 8486
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ICMarketsSC-MT5
2.87 × 171
FusionMarkets-Live
2.93 × 352
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
60 più
🚀 NUOVO: Segnale Doppio – USDJPY & Oro

Il segnale unisce due strategie distinte:
🔹 USDJPY – entra su trend selezionati (H1), con SL e TP fissi, senza grid né martingala.
🔹 Oro (XAUUSD) – utilizza un sistema grid controllato e stabile con SL globale.

📈 Caratteristiche:
✅ Nessuna martingala
✅ SL sempre attivo
✅ Lotti calcolati in automatico
✅ Solo setup di qualità
✅ Mercati non correlati = maggiore equilibrio

🛡️ Focus su sicurezza, disciplina e costanza.
➡️ Abbonati ora e approfitta!


Non ci sono recensioni
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.27% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 04:10
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 17:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 02:48
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 17:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.88% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 11:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 21:42
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 11:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 02:28
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 16:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 19:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.