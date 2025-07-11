- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
184
Profit Trade:
161 (87.50%)
Loss Trade:
23 (12.50%)
Best Trade:
2 865.00 JPY
Worst Trade:
-1 226.00 JPY
Profitto lordo:
89 768.00 JPY (84 323 pips)
Perdita lorda:
-10 768.00 JPY (13 258 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (14 443.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
14 443.00 JPY (36)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
99.31%
Massimo carico di deposito:
1.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
64.44
Long Trade:
184 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
8.34
Profitto previsto:
429.35 JPY
Profitto medio:
557.57 JPY
Perdita media:
-468.17 JPY
Massime perdite consecutive:
2 (-855.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-1 226.00 JPY (1)
Crescita mensile:
4.32%
Previsione annuale:
52.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
1 226.00 JPY (0.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.49% (1 226.00 JPY)
Per equità:
6.98% (19 005.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|76
|EURJPY
|67
|NZDJPY
|41
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|355
|EURJPY
|202
|NZDJPY
|135
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|35K
|EURJPY
|23K
|NZDJPY
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 865.00 JPY
Worst Trade: -1 226 JPY
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14 443.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -855.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US15-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
GemNanpin Long Only is a buy-only nanpin EA for two mid-risk currency pairs (NZDJPY and USDJPY).
It is a martingale type EA that increases the number of positions each time you nanpin.
Martingale has the advantage of being able to close out positions quickly, but it has the disadvantage of increasing unrealized losses if the price continues to fall.
This type has higher risk than other GEMGEM EAs, and the returns are also higher.
It supports two currency pairs, NZDJPY and USDJPY, and assumes a maximum unrealized loss of &7,000～$8,000 per 0.01 lot.
Symbol: NZDJPY, USDJPY
Time frame: M1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
40%
0
0
USD
USD
279K
JPY
JPY
22
100%
184
87%
99%
8.33
429.35
JPY
JPY
7%
1:500