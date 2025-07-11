SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GemNanpin LongOnly JPY
Yu-ji Kaide

GemNanpin LongOnly JPY

Yu-ji Kaide
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 40%
Axi-US15-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
184
Profit Trade:
161 (87.50%)
Loss Trade:
23 (12.50%)
Best Trade:
2 865.00 JPY
Worst Trade:
-1 226.00 JPY
Profitto lordo:
89 768.00 JPY (84 323 pips)
Perdita lorda:
-10 768.00 JPY (13 258 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (14 443.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
14 443.00 JPY (36)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
99.31%
Massimo carico di deposito:
1.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
64.44
Long Trade:
184 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
8.34
Profitto previsto:
429.35 JPY
Profitto medio:
557.57 JPY
Perdita media:
-468.17 JPY
Massime perdite consecutive:
2 (-855.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-1 226.00 JPY (1)
Crescita mensile:
4.32%
Previsione annuale:
52.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
1 226.00 JPY (0.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.49% (1 226.00 JPY)
Per equità:
6.98% (19 005.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 76
EURJPY 67
NZDJPY 41
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 355
EURJPY 202
NZDJPY 135
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 35K
EURJPY 23K
NZDJPY 14K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 865.00 JPY
Worst Trade: -1 226 JPY
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14 443.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -855.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US15-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

GemNanpin Long Only is a buy-only nanpin EA for two mid-risk currency pairs (NZDJPY and USDJPY).

It is a martingale type EA that increases the number of positions each time you nanpin.

Martingale has the advantage of being able to close out positions quickly, but it has the disadvantage of increasing unrealized losses if the price continues to fall.

This type has higher risk than other GEMGEM EAs, and the returns are also higher.

It supports two currency pairs, NZDJPY and USDJPY, and assumes a maximum unrealized loss of &7,000～$8,000 per 0.01 lot.

Symbol: NZDJPY, USDJPY

Time frame: M1


Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.10 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 05:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
