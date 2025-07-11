GemNanpin Long Only is a buy-only nanpin EA for two mid-risk currency pairs (NZDJPY and USDJPY).





It is a martingale type EA that increases the number of positions each time you nanpin.





Martingale has the advantage of being able to close out positions quickly, but it has the disadvantage of increasing unrealized losses if the price continues to fall.





This type has higher risk than other GEMGEM EAs, and the returns are also higher.





It supports two currency pairs, NZDJPY and USDJPY, and assumes a maximum unrealized loss of &7,000～$8,000 per 0.01 lot.

Symbol: NZDJPY, USDJPY





Time frame: M1



