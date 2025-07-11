SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GemNanpin LongOnly JPY
Yu-ji Kaide

GemNanpin LongOnly JPY

Yu-ji Kaide
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 40%
Axi-US15-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
184
Bénéfice trades:
161 (87.50%)
Perte trades:
23 (12.50%)
Meilleure transaction:
2 865.00 JPY
Pire transaction:
-1 226.00 JPY
Bénéfice brut:
89 768.00 JPY (84 323 pips)
Perte brute:
-10 768.00 JPY (13 258 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (14 443.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
14 443.00 JPY (36)
Ratio de Sharpe:
0.87
Activité de trading:
99.31%
Charge de dépôt maximale:
1.00%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
64.44
Longs trades:
184 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
8.34
Rendement attendu:
429.35 JPY
Bénéfice moyen:
557.57 JPY
Perte moyenne:
-468.17 JPY
Pertes consécutives maximales:
2 (-855.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-1 226.00 JPY (1)
Croissance mensuelle:
4.32%
Prévision annuelle:
52.46%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
1 226.00 JPY (0.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.49% (1 226.00 JPY)
Par fonds propres:
6.98% (19 005.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 76
EURJPY 67
NZDJPY 41
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 355
EURJPY 202
NZDJPY 135
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 35K
EURJPY 23K
NZDJPY 14K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 865.00 JPY
Pire transaction: -1 226 JPY
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +14 443.00 JPY
Perte consécutive maximale: -855.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US15-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

GemNanpin Long Only is a buy-only nanpin EA for two mid-risk currency pairs (NZDJPY and USDJPY).

It is a martingale type EA that increases the number of positions each time you nanpin.

Martingale has the advantage of being able to close out positions quickly, but it has the disadvantage of increasing unrealized losses if the price continues to fall.

This type has higher risk than other GEMGEM EAs, and the returns are also higher.

It supports two currency pairs, NZDJPY and USDJPY, and assumes a maximum unrealized loss of &7,000～$8,000 per 0.01 lot.

Symbol: NZDJPY, USDJPY

Time frame: M1


Aucun avis
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.10 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 05:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
