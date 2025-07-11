- Croissance
Trades:
184
Bénéfice trades:
161 (87.50%)
Perte trades:
23 (12.50%)
Meilleure transaction:
2 865.00 JPY
Pire transaction:
-1 226.00 JPY
Bénéfice brut:
89 768.00 JPY (84 323 pips)
Perte brute:
-10 768.00 JPY (13 258 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (14 443.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
14 443.00 JPY (36)
Ratio de Sharpe:
0.87
Activité de trading:
99.31%
Charge de dépôt maximale:
1.00%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
64.44
Longs trades:
184 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
8.34
Rendement attendu:
429.35 JPY
Bénéfice moyen:
557.57 JPY
Perte moyenne:
-468.17 JPY
Pertes consécutives maximales:
2 (-855.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-1 226.00 JPY (1)
Croissance mensuelle:
4.32%
Prévision annuelle:
52.46%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
1 226.00 JPY (0.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.49% (1 226.00 JPY)
Par fonds propres:
6.98% (19 005.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|76
|EURJPY
|67
|NZDJPY
|41
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|355
|EURJPY
|202
|NZDJPY
|135
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|35K
|EURJPY
|23K
|NZDJPY
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US15-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
GemNanpin Long Only is a buy-only nanpin EA for two mid-risk currency pairs (NZDJPY and USDJPY).
It is a martingale type EA that increases the number of positions each time you nanpin.
Martingale has the advantage of being able to close out positions quickly, but it has the disadvantage of increasing unrealized losses if the price continues to fall.
This type has higher risk than other GEMGEM EAs, and the returns are also higher.
It supports two currency pairs, NZDJPY and USDJPY, and assumes a maximum unrealized loss of &7,000～$8,000 per 0.01 lot.
Symbol: NZDJPY, USDJPY
Time frame: M1
