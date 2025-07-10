- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|22
|EURUSD
|21
|AUDCAD
|16
|NZDUSD
|14
|CADJPY
|12
|EURGBP
|12
|AUDUSD
|11
|GBPUSD
|11
|AUDJPY
|10
|NZDCAD
|6
|AUDCHF
|6
|EURCHF
|6
|EURNZD
|6
|USDCAD
|5
|USDCHF
|5
|GBPAUD
|5
|NZDCHF
|5
|EURJPY
|4
|GBPJPY
|4
|EURCAD
|3
|EURAUD
|3
|GBPNZD
|3
|NZDJPY
|3
|AUDNZD
|3
|CADCHF
|2
|CHFJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|635
|EURUSD
|539
|AUDCAD
|-300
|NZDUSD
|-158
|CADJPY
|229
|EURGBP
|18
|AUDUSD
|-380
|GBPUSD
|29
|AUDJPY
|-72
|NZDCAD
|-317
|AUDCHF
|-558
|EURCHF
|-18
|EURNZD
|216
|USDCAD
|130
|USDCHF
|17
|GBPAUD
|-381
|NZDCHF
|-221
|EURJPY
|302
|GBPJPY
|-250
|EURCAD
|-73
|EURAUD
|285
|GBPNZD
|96
|NZDJPY
|356
|AUDNZD
|223
|CADCHF
|-31
|CHFJPY
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|5.3K
|EURUSD
|2.6K
|AUDCAD
|-1.9K
|NZDUSD
|-1.3K
|CADJPY
|2K
|EURGBP
|-45
|AUDUSD
|-1.3K
|GBPUSD
|204
|AUDJPY
|-97
|NZDCAD
|-2.8K
|AUDCHF
|-2.2K
|EURCHF
|44
|EURNZD
|3.2K
|USDCAD
|832
|USDCHF
|40
|GBPAUD
|-5.9K
|NZDCHF
|-1.1K
|EURJPY
|3K
|GBPJPY
|-1.7K
|EURCAD
|-159
|EURAUD
|-136
|GBPNZD
|705
|NZDJPY
|1.6K
|AUDNZD
|1.3K
|CADCHF
|-102
|CHFJPY
|697
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.45 × 64
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.49 × 80
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.83 × 6
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
ICMarkets-Live11
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|1.09 × 2198
|
ICMarketsSC-Live19
|1.11 × 19
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.37 × 65
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
ICMarkets-Live02
|1.67 × 52
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
Emeklilik Planı (Retire Plan) | Büyük Varlıklar için Muhafazakar Büyüme Stratejisi
Bu strateji, emeklilik planlaması veya büyük varlıkların muhafazakar büyümesini hedefleyen varlıklı yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır.
Aynı şekilde gelişmiş "Derin Öğrenme Yapay Zeka Ortalamaya Dönüş" algoritmasını kullanıyoruz, ancak bu, daha büyük sermaye boyutları için bir risk modeli ile özel olarak optimize edilmiştir. Nihai risk çeşitlendirmesini sağlamak için birden fazla döviz çiftinde yüksek kesinlikli geri dönüş senaryoları arayarak, daha katı kriterlerle alım satım fırsatlarını filtreler.
Bizim için bu stratejinin birincil amacı sermayenin korunmasıdır, ardından enflasyonu aşan uzun vadeli istikrarlı getiriler arayışı gelir. Bu bir macera değil, bir sorumluluk taşır.
-
Temel Strateji: Derin Öğrenme Yapay Zeka + Büyük Sermaye Risk Modeli
-
Risk Profili: Muhafazakar
-
Uygun Olduğu Kitle: Emekliliği hedefleyen veya büyük varlıklar için muhafazakar büyüme arayan yatırımcılar.
-
Minimum Sermaye: $10,000 USD
USD
USD
USD