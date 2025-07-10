SinyallerBölümler
Yi Hsiu Tsai

Retire Plan

Yi Hsiu Tsai
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Pepperstone-Edge01
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
199
Kârla kapanan işlemler:
112 (56.28%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (43.72%)
En iyi işlem:
647.32 USD
En kötü işlem:
-485.86 USD
Brüt kâr:
7 755.62 USD (50 803 pips)
Brüt zarar:
-7 398.20 USD (47 877 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (988.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 319.21 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
25.04%
Maks. mevduat yükü:
9.34%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
90 (45.23%)
Satış işlemleri:
109 (54.77%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
1.80 USD
Ortalama kâr:
69.25 USD
Ortalama zarar:
-85.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-220.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-942.83 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.87%
Yıllık tahmin:
-34.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
650.92 USD
Maksimum:
1 801.07 USD (6.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.83% (1 801.07 USD)
Varlığa göre:
4.73% (1 220.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 22
EURUSD 21
AUDCAD 16
NZDUSD 14
CADJPY 12
EURGBP 12
AUDUSD 11
GBPUSD 11
AUDJPY 10
NZDCAD 6
AUDCHF 6
EURCHF 6
EURNZD 6
USDCAD 5
USDCHF 5
GBPAUD 5
NZDCHF 5
EURJPY 4
GBPJPY 4
EURCAD 3
EURAUD 3
GBPNZD 3
NZDJPY 3
AUDNZD 3
CADCHF 2
CHFJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 635
EURUSD 539
AUDCAD -300
NZDUSD -158
CADJPY 229
EURGBP 18
AUDUSD -380
GBPUSD 29
AUDJPY -72
NZDCAD -317
AUDCHF -558
EURCHF -18
EURNZD 216
USDCAD 130
USDCHF 17
GBPAUD -381
NZDCHF -221
EURJPY 302
GBPJPY -250
EURCAD -73
EURAUD 285
GBPNZD 96
NZDJPY 356
AUDNZD 223
CADCHF -31
CHFJPY 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 5.3K
EURUSD 2.6K
AUDCAD -1.9K
NZDUSD -1.3K
CADJPY 2K
EURGBP -45
AUDUSD -1.3K
GBPUSD 204
AUDJPY -97
NZDCAD -2.8K
AUDCHF -2.2K
EURCHF 44
EURNZD 3.2K
USDCAD 832
USDCHF 40
GBPAUD -5.9K
NZDCHF -1.1K
EURJPY 3K
GBPJPY -1.7K
EURCAD -159
EURAUD -136
GBPNZD 705
NZDJPY 1.6K
AUDNZD 1.3K
CADCHF -102
CHFJPY 697
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +647.32 USD
En kötü işlem: -486 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +988.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -220.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live2
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 6
Pepperstone-Demo01
0.45 × 64
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.49 × 80
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.83 × 6
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
ICMarkets-Live11
1.00 × 3
Pepperstone-Edge11
1.09 × 2198
ICMarketsSC-Live19
1.11 × 19
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
ATCBrokersLiq1-Live
1.37 × 65
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
ICMarkets-Live02
1.67 × 52
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
184 daha fazla...
Emeklilik Planı (Retire Plan) | Büyük Varlıklar için Muhafazakar Büyüme Stratejisi

Bu strateji, emeklilik planlaması veya büyük varlıkların muhafazakar büyümesini hedefleyen varlıklı yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır.

Aynı şekilde gelişmiş "Derin Öğrenme Yapay Zeka Ortalamaya Dönüş" algoritmasını kullanıyoruz, ancak bu, daha büyük sermaye boyutları için bir risk modeli ile özel olarak optimize edilmiştir. Nihai risk çeşitlendirmesini sağlamak için birden fazla döviz çiftinde yüksek kesinlikli geri dönüş senaryoları arayarak, daha katı kriterlerle alım satım fırsatlarını filtreler.

Bizim için bu stratejinin birincil amacı sermayenin korunmasıdır, ardından enflasyonu aşan uzun vadeli istikrarlı getiriler arayışı gelir. Bu bir macera değil, bir sorumluluk taşır.

  • Temel Strateji: Derin Öğrenme Yapay Zeka + Büyük Sermaye Risk Modeli

  • Risk Profili: Muhafazakar

  • Uygun Olduğu Kitle: Emekliliği hedefleyen veya büyük varlıklar için muhafazakar büyüme arayan yatırımcılar.

  • Minimum Sermaye: $10,000 USD


İnceleme yok
2025.10.05 21:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 21:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 15:06 2025.07.28 15:06:13  

Retire Plan is now available. (Signal)

2025.07.24 08:00
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.20 21:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.13 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Retire Plan
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
25K
USD
36
100%
199
56%
25%
1.04
1.80
USD
7%
1:100
