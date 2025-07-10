- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|22
|EURUSD
|21
|AUDCAD
|16
|NZDUSD
|14
|CADJPY
|12
|EURGBP
|12
|AUDUSD
|11
|GBPUSD
|11
|AUDJPY
|10
|NZDCAD
|6
|AUDCHF
|6
|EURCHF
|6
|EURNZD
|6
|USDCAD
|5
|USDCHF
|5
|GBPAUD
|5
|NZDCHF
|5
|EURJPY
|4
|GBPJPY
|4
|EURCAD
|3
|EURAUD
|3
|GBPNZD
|3
|NZDJPY
|3
|AUDNZD
|3
|CADCHF
|2
|CHFJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|635
|EURUSD
|539
|AUDCAD
|-300
|NZDUSD
|-158
|CADJPY
|229
|EURGBP
|18
|AUDUSD
|-380
|GBPUSD
|29
|AUDJPY
|-72
|NZDCAD
|-317
|AUDCHF
|-558
|EURCHF
|-18
|EURNZD
|216
|USDCAD
|130
|USDCHF
|17
|GBPAUD
|-381
|NZDCHF
|-221
|EURJPY
|302
|GBPJPY
|-250
|EURCAD
|-73
|EURAUD
|285
|GBPNZD
|96
|NZDJPY
|356
|AUDNZD
|223
|CADCHF
|-31
|CHFJPY
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|5.3K
|EURUSD
|2.6K
|AUDCAD
|-1.9K
|NZDUSD
|-1.3K
|CADJPY
|2K
|EURGBP
|-45
|AUDUSD
|-1.3K
|GBPUSD
|204
|AUDJPY
|-97
|NZDCAD
|-2.8K
|AUDCHF
|-2.2K
|EURCHF
|44
|EURNZD
|3.2K
|USDCAD
|832
|USDCHF
|40
|GBPAUD
|-5.9K
|NZDCHF
|-1.1K
|EURJPY
|3K
|GBPJPY
|-1.7K
|EURCAD
|-159
|EURAUD
|-136
|GBPNZD
|705
|NZDJPY
|1.6K
|AUDNZD
|1.3K
|CADCHF
|-102
|CHFJPY
|697
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.45 × 64
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.49 × 80
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.83 × 6
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
ICMarkets-Live11
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|1.09 × 2198
|
ICMarketsSC-Live19
|1.11 × 19
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.37 × 65
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
ICMarkets-Live02
|1.67 × 52
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
Piano Pensione (Retire Plan) | Strategia di Crescita Conservativa per Grandi Patrimoni
Questa strategia è su misura per investitori facoltosi che mirano alla pianificazione pensionistica o alla crescita conservativa di grandi patrimoni.
Utilizziamo anche l'avanzato algoritmo di "Ritorno alla Media con IA di Apprendimento Profondo", ma è appositamente ottimizzato con un modello di rischio per capitali di dimensioni maggiori. Seleziona le opportunità di trading con criteri più rigorosi, cercando scenari di ritorno alla media ad alta certezza su più coppie di valute per ottenere una diversificazione del rischio definitiva.
Per noi, l'obiettivo primario di questa strategia è la conservazione del capitale, seguita dalla ricerca di rendimenti stabili a lungo termine che superino l'inflazione. Porta con sé una responsabilità, non un'avventura.
-
Strategia Core: IA di Apprendimento Profondo + Modello di Rischio per Grandi Capitali
-
Profilo di Rischio: Conservativo
-
Adatto a: Investitori che mirano alla pensione o cercano una crescita conservativa per grandi patrimoni.
-
Capitale Minimo: $10,000 USD
USD
USD
USD