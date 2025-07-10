SegnaliSezioni
Yi Hsiu Tsai

Retire Plan

Yi Hsiu Tsai
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Pepperstone-Edge01
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
199
Profit Trade:
112 (56.28%)
Loss Trade:
87 (43.72%)
Best Trade:
647.32 USD
Worst Trade:
-485.86 USD
Profitto lordo:
7 755.62 USD (50 803 pips)
Perdita lorda:
-7 398.20 USD (47 877 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (988.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 319.21 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
25.04%
Massimo carico di deposito:
9.34%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
90 (45.23%)
Short Trade:
109 (54.77%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
1.80 USD
Profitto medio:
69.25 USD
Perdita media:
-85.04 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-220.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-942.83 USD (2)
Crescita mensile:
-2.87%
Previsione annuale:
-34.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
650.92 USD
Massimale:
1 801.07 USD (6.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.83% (1 801.07 USD)
Per equità:
4.73% (1 220.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 22
EURUSD 21
AUDCAD 16
NZDUSD 14
CADJPY 12
EURGBP 12
AUDUSD 11
GBPUSD 11
AUDJPY 10
NZDCAD 6
AUDCHF 6
EURCHF 6
EURNZD 6
USDCAD 5
USDCHF 5
GBPAUD 5
NZDCHF 5
EURJPY 4
GBPJPY 4
EURCAD 3
EURAUD 3
GBPNZD 3
NZDJPY 3
AUDNZD 3
CADCHF 2
CHFJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 635
EURUSD 539
AUDCAD -300
NZDUSD -158
CADJPY 229
EURGBP 18
AUDUSD -380
GBPUSD 29
AUDJPY -72
NZDCAD -317
AUDCHF -558
EURCHF -18
EURNZD 216
USDCAD 130
USDCHF 17
GBPAUD -381
NZDCHF -221
EURJPY 302
GBPJPY -250
EURCAD -73
EURAUD 285
GBPNZD 96
NZDJPY 356
AUDNZD 223
CADCHF -31
CHFJPY 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 5.3K
EURUSD 2.6K
AUDCAD -1.9K
NZDUSD -1.3K
CADJPY 2K
EURGBP -45
AUDUSD -1.3K
GBPUSD 204
AUDJPY -97
NZDCAD -2.8K
AUDCHF -2.2K
EURCHF 44
EURNZD 3.2K
USDCAD 832
USDCHF 40
GBPAUD -5.9K
NZDCHF -1.1K
EURJPY 3K
GBPJPY -1.7K
EURCAD -159
EURAUD -136
GBPNZD 705
NZDJPY 1.6K
AUDNZD 1.3K
CADCHF -102
CHFJPY 697
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +647.32 USD
Worst Trade: -486 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +988.05 USD
Massima perdita consecutiva: -220.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live2
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 6
Pepperstone-Demo01
0.45 × 64
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.49 × 80
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.83 × 6
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
ICMarkets-Live11
1.00 × 3
Pepperstone-Edge11
1.09 × 2198
ICMarketsSC-Live19
1.11 × 19
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
ATCBrokersLiq1-Live
1.37 × 65
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
ICMarkets-Live02
1.67 × 52
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
184 più
Piano Pensione (Retire Plan) | Strategia di Crescita Conservativa per Grandi Patrimoni

Questa strategia è su misura per investitori facoltosi che mirano alla pianificazione pensionistica o alla crescita conservativa di grandi patrimoni.

Utilizziamo anche l'avanzato algoritmo di "Ritorno alla Media con IA di Apprendimento Profondo", ma è appositamente ottimizzato con un modello di rischio per capitali di dimensioni maggiori. Seleziona le opportunità di trading con criteri più rigorosi, cercando scenari di ritorno alla media ad alta certezza su più coppie di valute per ottenere una diversificazione del rischio definitiva.

Per noi, l'obiettivo primario di questa strategia è la conservazione del capitale, seguita dalla ricerca di rendimenti stabili a lungo termine che superino l'inflazione. Porta con sé una responsabilità, non un'avventura.

  • Strategia Core: IA di Apprendimento Profondo + Modello di Rischio per Grandi Capitali

  • Profilo di Rischio: Conservativo

  • Adatto a: Investitori che mirano alla pensione o cercano una crescita conservativa per grandi patrimoni.

  • Capitale Minimo: $10,000 USD


Non ci sono recensioni
2025.10.06 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 21:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 21:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 15:06 2025.07.28 15:06:13  

Retire Plan is now available. (Signal)

2025.07.24 08:00
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.20 21:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.13 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Retire Plan
30USD al mese
1%
0
0
USD
25K
USD
36
100%
199
56%
25%
1.04
1.80
USD
7%
1:100
Copia

