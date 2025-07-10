SignauxSections
Yi Hsiu Tsai

Retire Plan

Yi Hsiu Tsai
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
Pepperstone-Edge01
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
199
Bénéfice trades:
112 (56.28%)
Perte trades:
87 (43.72%)
Meilleure transaction:
647.32 USD
Pire transaction:
-485.86 USD
Bénéfice brut:
7 755.62 USD (50 803 pips)
Perte brute:
-7 398.20 USD (47 877 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (988.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 319.21 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
25.04%
Charge de dépôt maximale:
9.34%
Dernier trade:
49 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.20
Longs trades:
90 (45.23%)
Courts trades:
109 (54.77%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
1.80 USD
Bénéfice moyen:
69.25 USD
Perte moyenne:
-85.04 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-220.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-942.83 USD (2)
Croissance mensuelle:
-2.87%
Prévision annuelle:
-34.77%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
650.92 USD
Maximal:
1 801.07 USD (6.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.83% (1 801.07 USD)
Par fonds propres:
4.73% (1 220.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 22
EURUSD 21
AUDCAD 16
NZDUSD 14
CADJPY 12
EURGBP 12
AUDUSD 11
GBPUSD 11
AUDJPY 10
NZDCAD 6
AUDCHF 6
EURCHF 6
EURNZD 6
USDCAD 5
USDCHF 5
GBPAUD 5
NZDCHF 5
EURJPY 4
GBPJPY 4
EURCAD 3
EURAUD 3
GBPNZD 3
NZDJPY 3
AUDNZD 3
CADCHF 2
CHFJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 635
EURUSD 539
AUDCAD -300
NZDUSD -158
CADJPY 229
EURGBP 18
AUDUSD -380
GBPUSD 29
AUDJPY -72
NZDCAD -317
AUDCHF -558
EURCHF -18
EURNZD 216
USDCAD 130
USDCHF 17
GBPAUD -381
NZDCHF -221
EURJPY 302
GBPJPY -250
EURCAD -73
EURAUD 285
GBPNZD 96
NZDJPY 356
AUDNZD 223
CADCHF -31
CHFJPY 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 5.3K
EURUSD 2.6K
AUDCAD -1.9K
NZDUSD -1.3K
CADJPY 2K
EURGBP -45
AUDUSD -1.3K
GBPUSD 204
AUDJPY -97
NZDCAD -2.8K
AUDCHF -2.2K
EURCHF 44
EURNZD 3.2K
USDCAD 832
USDCHF 40
GBPAUD -5.9K
NZDCHF -1.1K
EURJPY 3K
GBPJPY -1.7K
EURCAD -159
EURAUD -136
GBPNZD 705
NZDJPY 1.6K
AUDNZD 1.3K
CADCHF -102
CHFJPY 697
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +647.32 USD
Pire transaction: -486 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +988.05 USD
Perte consécutive maximale: -220.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live2
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 6
Pepperstone-Demo01
0.45 × 64
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.49 × 80
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.83 × 6
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
ICMarkets-Live11
1.00 × 3
Pepperstone-Edge11
1.09 × 2198
ICMarketsSC-Live19
1.11 × 19
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
ATCBrokersLiq1-Live
1.37 × 65
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
ICMarkets-Live02
1.67 × 52
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
Plan de Retraite (Retire Plan) | Stratégie de Croissance Conservatrice pour Actifs Importants

Cette stratégie est conçue sur mesure pour les investisseurs fortunés visant une planification de la retraite ou une croissance conservatrice de leurs actifs importants.

Nous utilisons également l'algorithme avancé de "Retour à la Moyenne par IA d'Apprentissage Profond", mais il est spécialement optimisé avec un modèle de risque pour des capitaux plus importants. Il filtre les opportunités de trading avec des critères plus stricts, recherchant des scénarios de retour à la moyenne à haute certitude sur plusieurs paires de devises pour atteindre une diversification ultime du risque.

Pour nous, l'objectif principal de cette stratégie est la préservation du capital, suivie par la recherche de rendements stables à long terme qui surpassent l'inflation. Elle porte une responsabilité, pas une aventure.

  • Stratégie de base : IA d'Apprentissage Profond + Modèle de Risque pour Grands Capitaux

  • Profil de risque : Conservateur

  • Convient à : Investisseurs visant la retraite ou recherchant une croissance conservatrice pour des actifs importants.

  • Capital minimum : 10 000 $ USD


Aucun avis
2025.10.06 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 21:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 21:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 15:06 2025.07.28 15:06:13  

Retire Plan is now available. (Signal)

2025.07.24 08:00
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.20 21:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.13 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Retire Plan
30 USD par mois
1%
0
0
USD
25K
USD
36
100%
199
56%
25%
1.04
1.80
USD
7%
1:100
Copier

