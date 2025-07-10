- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|22
|EURUSD
|21
|AUDCAD
|16
|NZDUSD
|14
|CADJPY
|12
|EURGBP
|12
|AUDUSD
|11
|GBPUSD
|11
|AUDJPY
|10
|NZDCAD
|6
|AUDCHF
|6
|EURCHF
|6
|EURNZD
|6
|USDCAD
|5
|USDCHF
|5
|GBPAUD
|5
|NZDCHF
|5
|EURJPY
|4
|GBPJPY
|4
|EURCAD
|3
|EURAUD
|3
|GBPNZD
|3
|NZDJPY
|3
|AUDNZD
|3
|CADCHF
|2
|CHFJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|635
|EURUSD
|539
|AUDCAD
|-300
|NZDUSD
|-158
|CADJPY
|229
|EURGBP
|18
|AUDUSD
|-380
|GBPUSD
|29
|AUDJPY
|-72
|NZDCAD
|-317
|AUDCHF
|-558
|EURCHF
|-18
|EURNZD
|216
|USDCAD
|130
|USDCHF
|17
|GBPAUD
|-381
|NZDCHF
|-221
|EURJPY
|302
|GBPJPY
|-250
|EURCAD
|-73
|EURAUD
|285
|GBPNZD
|96
|NZDJPY
|356
|AUDNZD
|223
|CADCHF
|-31
|CHFJPY
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|5.3K
|EURUSD
|2.6K
|AUDCAD
|-1.9K
|NZDUSD
|-1.3K
|CADJPY
|2K
|EURGBP
|-45
|AUDUSD
|-1.3K
|GBPUSD
|204
|AUDJPY
|-97
|NZDCAD
|-2.8K
|AUDCHF
|-2.2K
|EURCHF
|44
|EURNZD
|3.2K
|USDCAD
|832
|USDCHF
|40
|GBPAUD
|-5.9K
|NZDCHF
|-1.1K
|EURJPY
|3K
|GBPJPY
|-1.7K
|EURCAD
|-159
|EURAUD
|-136
|GBPNZD
|705
|NZDJPY
|1.6K
|AUDNZD
|1.3K
|CADCHF
|-102
|CHFJPY
|697
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.45 × 64
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.49 × 80
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.83 × 6
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
ICMarkets-Live11
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|1.09 × 2198
|
ICMarketsSC-Live19
|1.11 × 19
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.37 × 65
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
ICMarkets-Live02
|1.67 × 52
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
Plan de Retraite (Retire Plan) | Stratégie de Croissance Conservatrice pour Actifs Importants
Cette stratégie est conçue sur mesure pour les investisseurs fortunés visant une planification de la retraite ou une croissance conservatrice de leurs actifs importants.
Nous utilisons également l'algorithme avancé de "Retour à la Moyenne par IA d'Apprentissage Profond", mais il est spécialement optimisé avec un modèle de risque pour des capitaux plus importants. Il filtre les opportunités de trading avec des critères plus stricts, recherchant des scénarios de retour à la moyenne à haute certitude sur plusieurs paires de devises pour atteindre une diversification ultime du risque.
Pour nous, l'objectif principal de cette stratégie est la préservation du capital, suivie par la recherche de rendements stables à long terme qui surpassent l'inflation. Elle porte une responsabilité, pas une aventure.
-
Stratégie de base : IA d'Apprentissage Profond + Modèle de Risque pour Grands Capitaux
-
Profil de risque : Conservateur
-
Convient à : Investisseurs visant la retraite ou recherchant une croissance conservatrice pour des actifs importants.
-
Capital minimum : 10 000 $ USD
Retire Plan is now available. (Signal)
USD
USD
USD