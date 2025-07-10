Plan de Retraite (Retire Plan) | Stratégie de Croissance Conservatrice pour Actifs Importants

Cette stratégie est conçue sur mesure pour les investisseurs fortunés visant une planification de la retraite ou une croissance conservatrice de leurs actifs importants.

Nous utilisons également l'algorithme avancé de "Retour à la Moyenne par IA d'Apprentissage Profond", mais il est spécialement optimisé avec un modèle de risque pour des capitaux plus importants. Il filtre les opportunités de trading avec des critères plus stricts, recherchant des scénarios de retour à la moyenne à haute certitude sur plusieurs paires de devises pour atteindre une diversification ultime du risque.

Pour nous, l'objectif principal de cette stratégie est la préservation du capital, suivie par la recherche de rendements stables à long terme qui surpassent l'inflation. Elle porte une responsabilité, pas une aventure.

Stratégie de base : IA d'Apprentissage Profond + Modèle de Risque pour Grands Capitaux

Profil de risque : Conservateur

Convient à : Investisseurs visant la retraite ou recherchant une croissance conservatrice pour des actifs importants.

Capital minimum : 10 000 $ USD



