Trade:
172
Profit Trade:
144 (83.72%)
Loss Trade:
28 (16.28%)
Best Trade:
2 444.00 JPY
Worst Trade:
-1 350.00 JPY
Profitto lordo:
76 057.00 JPY (71 959 pips)
Perdita lorda:
-10 299.00 JPY (12 016 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (19 670.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
19 670.00 JPY (45)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
37.79%
Massimo carico di deposito:
1.17%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
23.33
Long Trade:
172 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
7.38
Profitto previsto:
382.31 JPY
Profitto medio:
528.17 JPY
Perdita media:
-367.82 JPY
Massime perdite consecutive:
5 (-2 110.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-2 818.00 JPY (4)
Crescita mensile:
0.70%
Previsione annuale:
8.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
298.00 JPY
Massimale:
2 818.00 JPY (1.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.61% (2 818.00 JPY)
Per equità:
5.37% (11 060.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|172
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDJPY
|576
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDJPY
|60K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
GemNanpin Stacking is an EA for buying NZDJPY for long-term operation.
Although it is a nanpin type, it does not increase the number of lots when buying more positions, but buys more positions with the same number of lots.
(Non-martingale type).
Therefore, the risk of failure is reduced because the margin retention rate is less likely to fall when the price falls.
Since it is not a martingale, positions entered at high prices tend to be caught, but since it is a buy-only system, positive swaps are accumulated.
It may take some time to unwind a position, but this is expected to improve gradually due to the swap.
According to the back test results from 2007, the maximum drawdown per 0.01 lot (the maximum drop in value with unrealized losses) is approximately $2,000, so be sure to put in more money than that.
Since the stop-loss setting is not included, please use the indicator if you want to put in a stop-loss.
Symbol:NZDJPY
Timeflame:H1
