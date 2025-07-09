- Büyüme
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
118 (57.28%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (42.72%)
En iyi işlem:
156 670.00 USD
En kötü işlem:
-27 260.00 USD
Brüt kâr:
1 438 743.50 USD (46 604 pips)
Brüt zarar:
-571 020.75 USD (151 295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (1 047.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
299 195.00 USD (3)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
99.43%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.30
Alış işlemleri:
158 (76.70%)
Satış işlemleri:
48 (23.30%)
Kâr faktörü:
2.52
Beklenen getiri:
4 212.25 USD
Ortalama kâr:
12 192.74 USD
Ortalama zarar:
-6 488.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-209 955.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-209 955.75 USD (19)
Aylık büyüme:
39.95%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
134 565.75 USD
Maksimum:
263 033.00 USD (23.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.28% (262 702.00 USD)
Varlığa göre:
13.75% (145 142.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GC_V
|53
|GC_Z
|45
|MBT_N
|36
|GC_Q
|26
|MBT_Q
|21
|NQ_U
|6
|NG_U
|6
|6E_U
|5
|MBT_V
|4
|6J_U
|3
|NG_Q
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GC_V
|796K
|GC_Z
|115K
|MBT_N
|2.1K
|GC_Q
|78K
|MBT_Q
|-36K
|NQ_U
|-18K
|NG_U
|326
|6E_U
|-48K
|MBT_V
|-25K
|6J_U
|379
|NG_Q
|4.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GC_V
|9.3K
|GC_Z
|2.6K
|MBT_N
|15K
|GC_Q
|2.1K
|MBT_Q
|-52K
|NQ_U
|-61K
|NG_U
|3
|6E_U
|-8.8K
|MBT_V
|-12K
|6J_U
|314
|NG_Q
|443
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +156 670.00 USD
En kötü işlem: -27 260 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +1 047.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -209 955.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
87%
0
0
USD
USD
1.9M
USD
USD
13
1%
206
57%
100%
2.51
4 212.25
USD
USD
23%
1:200