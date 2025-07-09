SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TraderWay
Sergio Daniel Perez Dobjanschi

TraderWay

Sergio Daniel Perez Dobjanschi
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 87%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
118 (57.28%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (42.72%)
En iyi işlem:
156 670.00 USD
En kötü işlem:
-27 260.00 USD
Brüt kâr:
1 438 743.50 USD (46 604 pips)
Brüt zarar:
-571 020.75 USD (151 295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (1 047.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
299 195.00 USD (3)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
99.43%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.30
Alış işlemleri:
158 (76.70%)
Satış işlemleri:
48 (23.30%)
Kâr faktörü:
2.52
Beklenen getiri:
4 212.25 USD
Ortalama kâr:
12 192.74 USD
Ortalama zarar:
-6 488.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-209 955.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-209 955.75 USD (19)
Aylık büyüme:
39.95%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
134 565.75 USD
Maksimum:
263 033.00 USD (23.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.28% (262 702.00 USD)
Varlığa göre:
13.75% (145 142.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GC_V 53
GC_Z 45
MBT_N 36
GC_Q 26
MBT_Q 21
NQ_U 6
NG_U 6
6E_U 5
MBT_V 4
6J_U 3
NG_Q 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GC_V 796K
GC_Z 115K
MBT_N 2.1K
GC_Q 78K
MBT_Q -36K
NQ_U -18K
NG_U 326
6E_U -48K
MBT_V -25K
6J_U 379
NG_Q 4.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GC_V 9.3K
GC_Z 2.6K
MBT_N 15K
GC_Q 2.1K
MBT_Q -52K
NQ_U -61K
NG_U 3
6E_U -8.8K
MBT_V -12K
6J_U 314
NG_Q 443
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +156 670.00 USD
En kötü işlem: -27 260 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +1 047.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -209 955.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 17:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.01 01:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 03:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.30 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 16:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 20:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
