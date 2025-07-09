- Crescita
Trade:
206
Profit Trade:
118 (57.28%)
Loss Trade:
88 (42.72%)
Best Trade:
156 670.00 USD
Worst Trade:
-27 260.00 USD
Profitto lordo:
1 438 743.50 USD (46 604 pips)
Perdita lorda:
-571 020.75 USD (151 295 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (1 047.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
299 195.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
99.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.30
Long Trade:
158 (76.70%)
Short Trade:
48 (23.30%)
Fattore di profitto:
2.52
Profitto previsto:
4 212.25 USD
Profitto medio:
12 192.74 USD
Perdita media:
-6 488.87 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-209 955.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-209 955.75 USD (19)
Crescita mensile:
40.57%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
134 565.75 USD
Massimale:
263 033.00 USD (23.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.28% (262 702.00 USD)
Per equità:
13.75% (145 142.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GC_V
|53
|GC_Z
|45
|MBT_N
|36
|GC_Q
|26
|MBT_Q
|21
|NQ_U
|6
|NG_U
|6
|6E_U
|5
|MBT_V
|4
|6J_U
|3
|NG_Q
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GC_V
|796K
|GC_Z
|115K
|MBT_N
|2.1K
|GC_Q
|78K
|MBT_Q
|-36K
|NQ_U
|-18K
|NG_U
|326
|6E_U
|-48K
|MBT_V
|-25K
|6J_U
|379
|NG_Q
|4.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GC_V
|9.3K
|GC_Z
|2.6K
|MBT_N
|15K
|GC_Q
|2.1K
|MBT_Q
|-52K
|NQ_U
|-61K
|NG_U
|3
|6E_U
|-8.8K
|MBT_V
|-12K
|6J_U
|314
|NG_Q
|443
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Best Trade: +156 670.00 USD
Worst Trade: -27 260 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +1 047.50 USD
Massima perdita consecutiva: -209 955.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
