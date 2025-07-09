SegnaliSezioni
Sergio Daniel Perez Dobjanschi

TraderWay

Sergio Daniel Perez Dobjanschi
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 87%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
118 (57.28%)
Loss Trade:
88 (42.72%)
Best Trade:
156 670.00 USD
Worst Trade:
-27 260.00 USD
Profitto lordo:
1 438 743.50 USD (46 604 pips)
Perdita lorda:
-571 020.75 USD (151 295 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (1 047.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
299 195.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
99.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.30
Long Trade:
158 (76.70%)
Short Trade:
48 (23.30%)
Fattore di profitto:
2.52
Profitto previsto:
4 212.25 USD
Profitto medio:
12 192.74 USD
Perdita media:
-6 488.87 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-209 955.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-209 955.75 USD (19)
Crescita mensile:
40.57%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
134 565.75 USD
Massimale:
263 033.00 USD (23.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.28% (262 702.00 USD)
Per equità:
13.75% (145 142.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GC_V 53
GC_Z 45
MBT_N 36
GC_Q 26
MBT_Q 21
NQ_U 6
NG_U 6
6E_U 5
MBT_V 4
6J_U 3
NG_Q 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GC_V 796K
GC_Z 115K
MBT_N 2.1K
GC_Q 78K
MBT_Q -36K
NQ_U -18K
NG_U 326
6E_U -48K
MBT_V -25K
6J_U 379
NG_Q 4.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GC_V 9.3K
GC_Z 2.6K
MBT_N 15K
GC_Q 2.1K
MBT_Q -52K
NQ_U -61K
NG_U 3
6E_U -8.8K
MBT_V -12K
6J_U 314
NG_Q 443
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +156 670.00 USD
Worst Trade: -27 260 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +1 047.50 USD
Massima perdita consecutiva: -209 955.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 17:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.01 01:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 03:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.30 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 16:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 20:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
