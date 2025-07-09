SignauxSections
Sergio Daniel Perez Dobjanschi

TraderWay

Sergio Daniel Perez Dobjanschi
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 87%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
206
Bénéfice trades:
118 (57.28%)
Perte trades:
88 (42.72%)
Meilleure transaction:
156 670.00 USD
Pire transaction:
-27 260.00 USD
Bénéfice brut:
1 438 743.50 USD (46 604 pips)
Perte brute:
-571 020.75 USD (151 295 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (1 047.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
299 195.00 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
99.43%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.30
Longs trades:
158 (76.70%)
Courts trades:
48 (23.30%)
Facteur de profit:
2.52
Rendement attendu:
4 212.25 USD
Bénéfice moyen:
12 192.74 USD
Perte moyenne:
-6 488.87 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-209 955.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-209 955.75 USD (19)
Croissance mensuelle:
40.57%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
134 565.75 USD
Maximal:
263 033.00 USD (23.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.28% (262 702.00 USD)
Par fonds propres:
13.75% (145 142.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GC_V 53
GC_Z 45
MBT_N 36
GC_Q 26
MBT_Q 21
NQ_U 6
NG_U 6
6E_U 5
MBT_V 4
6J_U 3
NG_Q 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GC_V 796K
GC_Z 115K
MBT_N 2.1K
GC_Q 78K
MBT_Q -36K
NQ_U -18K
NG_U 326
6E_U -48K
MBT_V -25K
6J_U 379
NG_Q 4.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GC_V 9.3K
GC_Z 2.6K
MBT_N 15K
GC_Q 2.1K
MBT_Q -52K
NQ_U -61K
NG_U 3
6E_U -8.8K
MBT_V -12K
6J_U 314
NG_Q 443
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +156 670.00 USD
Pire transaction: -27 260 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +1 047.50 USD
Perte consécutive maximale: -209 955.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 17:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.01 01:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 03:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.30 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 16:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 20:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TraderWay
30 USD par mois
87%
0
0
USD
1.9M
USD
13
1%
206
57%
100%
2.51
4 212.25
USD
23%
1:200
