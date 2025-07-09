- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
206
Bénéfice trades:
118 (57.28%)
Perte trades:
88 (42.72%)
Meilleure transaction:
156 670.00 USD
Pire transaction:
-27 260.00 USD
Bénéfice brut:
1 438 743.50 USD (46 604 pips)
Perte brute:
-571 020.75 USD (151 295 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (1 047.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
299 195.00 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
99.43%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.30
Longs trades:
158 (76.70%)
Courts trades:
48 (23.30%)
Facteur de profit:
2.52
Rendement attendu:
4 212.25 USD
Bénéfice moyen:
12 192.74 USD
Perte moyenne:
-6 488.87 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-209 955.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-209 955.75 USD (19)
Croissance mensuelle:
40.57%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
134 565.75 USD
Maximal:
263 033.00 USD (23.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.28% (262 702.00 USD)
Par fonds propres:
13.75% (145 142.50 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GC_V
|53
|GC_Z
|45
|MBT_N
|36
|GC_Q
|26
|MBT_Q
|21
|NQ_U
|6
|NG_U
|6
|6E_U
|5
|MBT_V
|4
|6J_U
|3
|NG_Q
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GC_V
|796K
|GC_Z
|115K
|MBT_N
|2.1K
|GC_Q
|78K
|MBT_Q
|-36K
|NQ_U
|-18K
|NG_U
|326
|6E_U
|-48K
|MBT_V
|-25K
|6J_U
|379
|NG_Q
|4.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GC_V
|9.3K
|GC_Z
|2.6K
|MBT_N
|15K
|GC_Q
|2.1K
|MBT_Q
|-52K
|NQ_U
|-61K
|NG_U
|3
|6E_U
|-8.8K
|MBT_V
|-12K
|6J_U
|314
|NG_Q
|443
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +156 670.00 USD
Pire transaction: -27 260 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +1 047.50 USD
Perte consécutive maximale: -209 955.75 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
87%
0
0
USD
USD
1.9M
USD
USD
13
1%
206
57%
100%
2.51
4 212.25
USD
USD
23%
1:200