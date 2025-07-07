- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
106 (70.19%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (29.80%)
En iyi işlem:
387.03 USD
En kötü işlem:
-383.13 USD
Brüt kâr:
4 096.00 USD (20 322 pips)
Brüt zarar:
-3 743.57 USD (23 657 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (110.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
893.76 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
62.46%
Maks. mevduat yükü:
106.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
75 (49.67%)
Satış işlemleri:
76 (50.33%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
2.33 USD
Ortalama kâr:
38.64 USD
Ortalama zarar:
-83.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-92.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-883.38 USD (3)
Aylık büyüme:
7.09%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
910.90 USD (43.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.51% (706.27 USD)
Varlığa göre:
45.24% (502.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|150
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|301
|archived
|52
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-3.3K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +387.03 USD
En kötü işlem: -383 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +110.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 19
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 8
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
13
99%
151
70%
62%
1.09
2.33
USD
USD
45%
1:500