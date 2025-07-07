- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
151
Profit Trade:
106 (70.19%)
Loss Trade:
45 (29.80%)
Best Trade:
387.03 USD
Worst Trade:
-383.13 USD
Profitto lordo:
4 096.00 USD (20 322 pips)
Perdita lorda:
-3 743.57 USD (23 657 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (110.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
893.76 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
62.46%
Massimo carico di deposito:
106.28%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
75 (49.67%)
Short Trade:
76 (50.33%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
2.33 USD
Profitto medio:
38.64 USD
Perdita media:
-83.19 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-92.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-883.38 USD (3)
Crescita mensile:
7.11%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
910.90 USD (43.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.51% (706.27 USD)
Per equità:
45.24% (502.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|150
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|301
|archived
|52
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-3.3K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +387.03 USD
Worst Trade: -383 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +110.44 USD
Massima perdita consecutiva: -92.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 19
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 8
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
28%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
13
99%
151
70%
62%
1.09
2.33
USD
USD
45%
1:500