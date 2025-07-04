SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Xidaduo
Li Bin Zhao

Xidaduo

Li Bin Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
84 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 208%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 251
Kârla kapanan işlemler:
1 472 (65.39%)
Zararla kapanan işlemler:
779 (34.61%)
En iyi işlem:
107.66 USD
En kötü işlem:
-54.39 USD
Brüt kâr:
7 467.43 USD (553 808 pips)
Brüt zarar:
-5 298.80 USD (470 498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (170.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
312.98 USD (25)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
4.48
Alış işlemleri:
1 152 (51.18%)
Satış işlemleri:
1 099 (48.82%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
5.07 USD
Ortalama zarar:
-6.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-250.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-352.53 USD (13)
Aylık büyüme:
4.66%
Yıllık tahmin:
56.57%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.39 USD
Maksimum:
484.61 USD (16.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.47% (412.11 USD)
Varlığa göre:
15.43% (552.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 1037
AUDCAD 1027
EURUSD 185
XAUUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 776
AUDCAD 1.4K
EURUSD -11
XAUUSD 12
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 26K
AUDCAD 62K
EURUSD -4.4K
XAUUSD 59
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +107.66 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +170.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -250.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 30
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 194
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.02 × 45
VantageInternational-Live 9
0.03 × 117
ECMarkets-Live02
0.06 × 49
ICTrading-Live29
0.11 × 179
STARTRADERINTL-Live
0.14 × 21
FusionMarkets-Live 2
0.15 × 34
ICMarketsSC-Live16
0.18 × 76
Exness-Real7
0.27 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.38 × 733
Exness-Real28
0.41 × 39
ICMarketsSC-Live31
0.42 × 472
BlueberryMarkets-Live
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live23
0.44 × 98
81 daha fazla...
保守者2000一倍即可，月200左右


İnceleme yok
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.06 23:03
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.10 08:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.06 15:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
