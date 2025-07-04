- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 251
Kârla kapanan işlemler:
1 472 (65.39%)
Zararla kapanan işlemler:
779 (34.61%)
En iyi işlem:
107.66 USD
En kötü işlem:
-54.39 USD
Brüt kâr:
7 467.43 USD (553 808 pips)
Brüt zarar:
-5 298.80 USD (470 498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (170.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
312.98 USD (25)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
4.48
Alış işlemleri:
1 152 (51.18%)
Satış işlemleri:
1 099 (48.82%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
5.07 USD
Ortalama zarar:
-6.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-250.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-352.53 USD (13)
Aylık büyüme:
4.66%
Yıllık tahmin:
56.57%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.39 USD
Maksimum:
484.61 USD (16.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.47% (412.11 USD)
Varlığa göre:
15.43% (552.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1037
|AUDCAD
|1027
|EURUSD
|185
|XAUUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|776
|AUDCAD
|1.4K
|EURUSD
|-11
|XAUUSD
|12
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|26K
|AUDCAD
|62K
|EURUSD
|-4.4K
|XAUUSD
|59
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +107.66 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +170.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -250.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 194
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.02 × 45
|
VantageInternational-Live 9
|0.03 × 117
|
ECMarkets-Live02
|0.06 × 49
|
ICTrading-Live29
|0.11 × 179
|
STARTRADERINTL-Live
|0.14 × 21
|
FusionMarkets-Live 2
|0.15 × 34
|
ICMarketsSC-Live16
|0.18 × 76
|
Exness-Real7
|0.27 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.38 × 733
|
Exness-Real28
|0.41 × 39
|
ICMarketsSC-Live31
|0.42 × 472
|
BlueberryMarkets-Live
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live23
|0.44 × 98
保守者2000一倍即可，月200左右
İnceleme yok
