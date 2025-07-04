SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Xidaduo
Li Bin Zhao

Xidaduo

Li Bin Zhao
0 avis
Fiabilité
84 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 208%
ICMarketsSC-Live08
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 251
Bénéfice trades:
1 472 (65.39%)
Perte trades:
779 (34.61%)
Meilleure transaction:
107.66 USD
Pire transaction:
-54.39 USD
Bénéfice brut:
7 467.43 USD (553 808 pips)
Perte brute:
-5 298.80 USD (470 498 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (170.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
312.98 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.36%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
4.48
Longs trades:
1 152 (51.18%)
Courts trades:
1 099 (48.82%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
0.96 USD
Bénéfice moyen:
5.07 USD
Perte moyenne:
-6.80 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-250.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-352.53 USD (13)
Croissance mensuelle:
4.66%
Prévision annuelle:
56.57%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.39 USD
Maximal:
484.61 USD (16.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.47% (412.11 USD)
Par fonds propres:
15.43% (552.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 1037
AUDCAD 1027
EURUSD 185
XAUUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 776
AUDCAD 1.4K
EURUSD -11
XAUUSD 12
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 26K
AUDCAD 62K
EURUSD -4.4K
XAUUSD 59
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +107.66 USD
Pire transaction: -54 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +170.21 USD
Perte consécutive maximale: -250.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 30
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 194
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.02 × 45
VantageInternational-Live 9
0.03 × 117
ECMarkets-Live02
0.06 × 49
ICTrading-Live29
0.11 × 179
STARTRADERINTL-Live
0.14 × 21
FusionMarkets-Live 2
0.15 × 34
ICMarketsSC-Live16
0.18 × 76
Exness-Real7
0.27 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.38 × 733
Exness-Real28
0.41 × 39
ICMarketsSC-Live31
0.42 × 472
BlueberryMarkets-Live
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live23
0.44 × 98
81 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

保守者2000一倍即可，月200左右


Aucun avis
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.06 23:03
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.10 08:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.06 15:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Xidaduo
30 USD par mois
208%
0
0
USD
3.6K
USD
84
91%
2 251
65%
100%
1.40
0.96
USD
48%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.